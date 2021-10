Oh la vache!

La cinéaste américaine Kelly Reichardt nous propose un western pas comme les autres…

Peut-on encore faire des westerns en 2021 ? La question se pose réellement quand on voit dans ce genre américain par excellence une sorte de version cinématographique du roman national des deux siècles passés. Mais les mythes ont heureusement la peau dure et si l’âge d’or est définitivement derrière nous, l’arbre produit encore de beaux fruits, dès lors notamment qu’ils tentent de raconter autre chose que le susdit récit collectif. La cinéaste américaine Kelly Reichardt signe ici son deuxième western après La Dernière Piste.

Intitulé First Cow, son nouveau western revêt la forme singulière et envoûtante d’un flash-back revenant sur le destin de deux hommes qui tirent un grand profit de la première vache introduite aux États-Unis ! Malicieux pied de nez à la déferlante bovine que fut le western traditionnel, First Cow a le charme incontestable des fables minimalistes.