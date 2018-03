Selon la liturgie féministe, des siècles de domination masculine ont opposé le sexe faible au grand méchant patriarcat. Cassons ce mythe victimaire: de l’échelle cellulaire à celle de la société, les femmes se font entre elles une guerre sans merci.

Le fait est là : dans tous les endroits où il a été possible de le mesurer, les franges les plus conservatrices des populations sont majoritairement composées de femmes. Pas mieux qu’une femme pour en emmerder une autre sur son envie de ne pas se marier, d’avorter, de ne pas être excisée, de s’habiller comme elle veut, de ne pas respecter des impératifs moraux et comportementaux d’inspiration religieuse, d’avoir la sexualité qui lui sied et de l’étaler au grand jour si cela lui chante, de proposer des services sexuels contre rémunération et vouloir que cette activité soit encadrée et protégée des mêmes droits dont jouissent les autres travailleurs. Entre autres.

Parce que la compétition féminine a tout intérêt à être plus insidieuse, elle est plus efficace et ses agentes risquent souvent moins gros, pour un gain supérieur, que leurs congénères masculins

Selon la liturgie féministe, le phénomène relèverait d’une emprise patriarcale. Telles des fourmis zombies, les femmes se tireraient dans les pattes à leur tête défendante, possédées qu’elles seraient par la magie noire d’une conjuration d’hommes goguenards devant le spectacle de leur perpétuel crêpage de chignon, les bières et le pop-corn bien calés entre leur manspreading. Toujours victimes, jamais responsables, les femmes ferrailleraient dans la haine d’elles-mêmes parce que c’est tout ce que la « domination masculine » leur aurait laissé comme moyens de subsistance.

Ici, le féminisme contemporain fait écho aux errements des biologistes qui, longtemps, auront considéré les femelles comme des touristes de la vie. Selon Darwin et ses premiers héritiers, l’essentiel de l’action, c’est-à-dire des processus constitutifs de l’évolution des espèces par le biais de la