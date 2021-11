Pénurie de clowns en Irlande du Nord

La longue crise du Covid et le Brexit ont eu un effet inattendu…

Au Royaume-Uni, on parle beaucoup des pénuries résultant de l’effet combiné de la pandémie et du Brexit, des problèmes de logistique affectant l’approvisionnement des supermarchés. On craint même que Noël soit cancelled (« annulé »), non pas à cause de quelque action de militants woke, mais parce qu’il n’y aura pas assez de jouets, de livres et de dindes dans les magasins.

On observe aussi une pénurie de main-d’œuvre dans certains secteurs. Des chaînes de restauration rapide comme McDo ont dû fermer des points de vente faute de personnel. Ces problèmes sont encore plus aigus en Irlande du Nord qui reste partiellement enclavée, faute d’accord commercial définitif entre le Royaume-Uni et l’UE. La conséquence la plus inattendue est une pénurie de clowns. Les cirques nord-irlandais souffrent d’un manque d’artistes qui n’a rien de drôle. Selon David Duffy, le PDG d’un des plus anciens cirques au monde, se confiant à la BBC, la fermeture des cirques pendant le confinement a obligé de nombreux artistes étrangers à retourner dans leur pays d’origine. Comme cette fermeture a duré plus longtemps en Irlande du Nord qu’en Europe, la plupart des artistes ont déjà trouvé des contrats ailleurs. La lenteur des autorités à accorder des visas aux clowns après le Brexit n’a pas aidé.

Aujourd’hui, le seul recours de David Duffy consiste à inviter les Nord-Irlandais à venir auditionner pour des rôles de pitre. Sauf que, pour réussir dans ce métier, il ne suffit pas de s’affubler d’un nez rouge. Une professionnelle dont le nom de scène est Silly Tilly, explique cet art très subtil : « Normalement les gens n’aiment pas qu’on se moque d’eux, mais si vous êtes clown, votre pire cauchemar, c’est qu’on ne se moque pas de vous. » Selon le théoricien Peter Bu, « le clown est un acteur qui possède parfaitement ses moyens tout en faisant semblant de ne rien maîtriser ». Cette définition est exactement à l’opposé de celle qu’on serait tenté de donner de l’homme politique.