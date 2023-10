Coup de rouge

Habitué aux joutes médiatiques, hier comme dirigeant communiste, aujourd’hui comme chroniqueur politique, Olivier a des tripes et du cœur quand il s’agit de défendre ses idées. «J’aime qu’on me contredise!» pourrait être sa devise.

J’ai donné rendez-vous ici même, le mois dernier.

Comme on fait son entrée en solitaire dans un saloon en terre inhospitalière, après avoir bouffé la poussière des plaines arides du far west médiatique, je m’approche de la table de Calamity Jane-Lévy pour lui parler des « angoisses » qui nous empêchent de vivre en paix.

Entourée de sa bande de vieux loups efflanqués et de jeunes coyotes à la gâchette agile, elle lance : « Laissez-le avancer, c’est un Peau-Rouge qui vient de la Fête de L’Huma, je le connais, on se calme… » Au fond de la salle, Robert plante des banderilles dans un poster géant de la Fiat 500 du pape François pour empêcher son ascension de Notre-Dame-de-la-Garde. « Chariote du diable ! » hurle Nadine. À l’étage, Geoffroy à l’harmonica et Charlotte au banjo interprètent Les Lacs du Connemara. Marion observe Jordan. Trop tôt pour partager une danse country, mais pourquoi pas dans quelques années ? Dehors, entre chien et loup, Marine s’adresse à Éric : « Tu vois, le monde se divise en deux catégories : ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses » (Le Bon, la brute et le truand). Alors Éric creuse.

Je suis venu vous dire ce qui me semble être l’essentiel. Ce qui ne peut pas être négocié. L’identité vous obsède et, trop souvent, elle devient l’instrument de vos angoisses, de vos peurs, de vos détestations. L’identité n’est plus alors une indispensable altérité. Elle isole. Elle assigne à résidence. Elle enferme les uns et les autres. Vous allez me répondre : « Mais nous risquons de mourir ! » Oui, si vous restez dans ce saloon où l’air peut devenir irrespirable.

Et puis, tiens, j’en profite, puisque l’heure est à la franchise. Un être humain n’est pas fait d’un seul bloc. Il est d’une magnifique complexité avec des contradictions et des paradoxes. C’est parfois même un véritable fouillis, un labyrinthe. Alors pourquoi vouloir nous définir de plus en plus étroitement, par exemple sur le seul critère religieux ? Pourquoi ce rétrécissement ? Pourquoi, comme l’écrit magnifiquement Salman Rushdie, vouloir « comprimer notre personnalité multidimensionnelle dans le corset d’une identité unique, qu’elle soit nationale, ethnique, tribale ou religieuse » (Langages de vérité, Actes Sud) ?

Cette complexité n’est pas un danger. Elle est même une richesse inestimable. Il nous faudrait la décortiquer pour mieux l’apprécier. Heureusement, tout n’est pas frappé d’aridité. On trouve dans la littérature d’hier et d’aujourd’hui, comme au cinéma, de belles façons de traiter nos êtres paradoxaux (L’Été dernier, Anatomie d’une chute, Toni en famille).

Une dernière angoisse vous concernant ? Rassurez-vous, j’ai aussi les miennes. La nuit dernière, un très vilain cauchemar : une parlementaire insoumise comparait Roussel à Doriot. Je me suis réveillé en sale état. J’ai allumé la télé… et suis allé me recoucher.

Dehors, en creusant, Éric est tombé sur une tablette d’argile avec le plus vieux récit du monde, L’Épopée de Gilgamesh.

Un récit qui invite à la sagesse.