Costumez-vous!

À force de « casser les codes », la Fashion week ne distingue plus le vrai du faux.

La New York Fashion Week, où des mannequins défilent dans des tenues extravagantes, fut le témoin d’une perturbation comique début septembre, lorsqu’un individu torse-nu, revêtu d’une cape de plastique transparent, d’un bonnet de douche rose, d’un short de bain et de baskets blanches, a défilé sous les applaudissements nourris du public. Simplement, ce mannequin presque parfait n’était pas prévu à l’affiche.

2.6 millions de vues sur Instagram

À la fin de son défilé sur le podium, il fut violemment agrippé par un vigile et éjecté de la scène sous les regards surpris des spectateurs, qui paraissent pourtant apprécier sa tenue.

Mais qui est donc cet imposteur sympathique ? Eh bien, il s’agit d’un jeune youtubeur américain, Fred Beyer, véritable farceur, qui poste des vidéos de lui provoquant des situations gênantes.

Ce dernier a donc décidé de s’infiltrer dans le Fashion Week de New York pour faire le buzz : « Vous suivez un groupe et vous y êtes » s’est-il vanté dans une interview. Malgré les doutes de deux créateurs du défilé, Fred réussit à s’introduire sur le podium, en promettant à une vigile du défilé « que si elle fermait les yeux, je lui donnerais mon numéro, et nous avons maintenant un rendez-vous prévu ce lundi ». Le tour était joué et le succès assuré : la vidéo de son défilé a fait 2.6 millions de vues sur Instagram.

Plus c’est gros…

De telles scènes sont fréquentes lors de ces défilés de mode. En mars 2022 par exemple, la youtubeuse anglaise Ellie Mary s’introduisait sans difficultés sur le podium de la Fashion Week de Londres revêtue d’un sac-poubelle noir en guise de robe. C’est dire l’absence d’une quelconque recherche de beauté dans ces évènements : plus c’est gros, plus ça passe. Fin août, la Fashion Week de Copenhague, au Danemark, se félicitait d’exposer des vêtements en matière recyclée : qu’ils soient difformes ou bas de gamme, peu importe : il faut casser les codes pour être dans « l’ère du temps ». C’est la vérité que Fred Beyer a de nouveau démontrée cette année.