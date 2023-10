Sans pantalon, chemise déboutonnée mais avec bralette et faux nombril

No pants, bralette et faux nombril, les tendances mode qui envahiront bientôt nos rues.

La tendance « no pants »

La mode soutient la cause du réchauffement climatique et le prouve. Terminé les jupes et les pantalons ! Le top de la tendance, hors abaya bien sûr, c’est désormais « no pants ».

En septembre 2022, Bella Hadid[1] annonçait la couleur. Elle déambulait tout naturellement dans les rues de New York, avec photographes en embuscade, vêtue d’une petite culotte, type shorty, d’une veste en cuir et d’un t-shirt imprimé. À la même époque, à Los Angeles, Kendall Jenner[2] se baladait, tranquille elle aussi, « dans une version très chic du no pants », autrement dit : en collant. Et puis, le 26 septembre dernier, c’est Hailey Bieber[3] qui sortait du restaurant Costes, à Paris, « habillée par Saint Laurent, d’un ensemble noir et beige dévoilant ses jambes », « une manière on ne peut plus chic d’adopter la tendance no pants ». Pour de vrai : en slip.

Chemise ouverte, bralette bien en vue

Après le bas, j’enlève le haut. Enfin, pas tout à fait.

Le « chic » n’est pas vraiment de tomber la chemise, mais plutôt de l’ouvrir à tous les vents. Comme Ana de Armas[4] au dernier défilé Vuitton. Sa délicieuse tenue se composait d’une chemise over size en brocart, d’un pantalon droit à paillettes d’or et … d’une bralette. Ce nouveau petit habit hybride, à porter bien visible, plus sexy que la brassière, plus couvrant que le soutien-gorge mais plus court que le cropped top.

Pièce désormais indispensable de la garde-robe féminine, la bralette envahit les écrans, les catalogues, les vitrines, les étals et – encore un peu timidement – la rue. Pour Noel : offrez une jolie petite bralette ! À porter sur un pull si jamais le temps se rafraîchissait.

Avec deux nombrils

Une fois n’est pas coutume, la tendance nous vient de l’Empire du Milieu. Pinduodo, l’une des plus grandes plateformes en ligne chinoise, propose, pour l’équivalent de 0,50€, une trentaine de faux nombrils. Tatouage temporaire, à placer quelques centimètres au-dessus du vrai – avec une jupe, un pantalon ou un short taille haute – pour créer l’illusion d’un torse plus court et donc de jambes plus longues. 35 millions de vues pour le tag associé sur l’équivalent chinois d’Instagram. Débarquement en France imminent.

Pour ceux qui auraient des trous dans leur culture

[1] Bella Hadid, 27 ans, est une mannequin américaine, d’origine palestinienne. Sa ressemblance physique avec Carla Bruni jeune est assez frappante.

[2] Kendall Jenner, 27 ans, est mannequin et « personnalité » de la télévision. Elle est en effet membre de la famille Kardashian, « la » famille de la téléréalité américaine. C’est la sœur de Kim Kardashian et la fille de Kylie Kenner.

[3] Hailey Bieber, 26 ans, est mannequin et mariée, depuis 2018, au chanteur Justin Bieber.

[4] Ana de Armas 35 ans, est une actrice cubano-espagnole.

Et, toutes les quatre, elles participent de façon incontournable à la « démocratisation » des choix et attitudes vestimentaires. Accrochons-nous mais de toute façon, ce sera moins pire que « la mode modeste » !

