Charles III pour le tri sélectif

Le Roi et la Reine consort vont faire le trottoir à Paris et le laisser plus net qu’un parquet de Versailles ! Ils sont le dernier espoir des Parisiens en colocation avec les rats de l’élevage Hidalgo. La monarchie britannique peut aussi inspirer un pacte social. Si dans nos entreprises, un salarié est un encombrant dès 50 ans, à Londres Charles a décroché son premier job à 73 ans…

Darkmanin, l’arme fatale. De Londres à Liverpool on prie pour son Roi. Parce que de la Place de la Bastille leur parvient l’odeur du sang de 1789 ? Non. Parce que les rats parisiens ont pris d’assaut des citadelles de poubelles et menacent de détrôner le pangolin sur la liste des dangers potentiels pour la planète ? Pas du tout. Alors, ils ont peur de quoi les britishs ? Du Dark. Ils découvrent, incrédules, que l’artisan du fiasco du Stade de France est encore aux manettes de la sécurité. Et en passant, le confort de la french-démocratie et de son ni coupable ni responsable. À Londres, le pilote aux commandes d’un tel bordel se serait éjecté illico du pouvoir. S’il avait du mal à fermer sa valise, la presse et les bobbies l’auraient envoyé paitre l’herbe de Twickenham. Darman Out. À Paris, Darman IN, a pu en toute impunité raconter des bobards pendant deux mois. Le Gégé de Beauvau a même usé des pires clichés anglophobes. Hooligans, alcooliques… La classe XXL d’un Small Little Man.

Lèche-bottes blues. Certains commentateurs qui ont pris Macron, sa réforme et ses relais en grippe espagnole, commencent à retourner leurs vestes quand est évoquée une possible annulation de la visite royale. Les salauds de pauvres et leurs agissements de sans-culotte les privent déjà d’en faire des caisses à Versailles. La réception se fera banalement à l’Elysée. C’est que les journalistes français s’étaient surpassés pour l’enterrement de la Reine. Charles et Camilla, les têtes couronnées les plus détestées de la planète TV, étaient devenues en quelques heures les icones du microcosme. Les slurps des uns couvraient le bruit des slurps des autres. Leur salive déboulait dans le caniveau pour toucher la mer du Nord avant la Tamise. L’élément de langage commun à toutes les chaines c’était Charles fait un sans-faute, Charles entre dans le costume. Manquait plus qu’il suive le corbillard en slip kangourou! Bref, Charles n’avait plus l’air d’un con avec les oreilles de Dumbo. Camilla n’était plus la méchante briseuse de couple qu’on sort à Windsor pour effrayer les pigeons. C’était Bridget Jones Camilla! Sans les problèmes de poids. Putain qu’elle est maigre!

Comme j’aime.fr. Si Macron doit affronter une crise de régime, ce n’est pas le cas de Brigitte et Camilla qui suivent le même. Et ça marche. À Londres le président n’avait pas lâché la main de la First Lady. Il avait peur qu’on lui fauche. Un qui ne risque pas de lui faucher c’est Charles. Il a la même.

