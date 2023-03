Amélie Oudéa-Castéra: loin du but!

La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, vient de faire une gaffe en tentant de se réconcilier avec les fans de Liverpool (injustement accusés des violences autour du Stade de France lors de la dernière finale de Champions League).

Mercredi 1er mars, devant l’Assemblée nationale où elle répondait aux questions des députés au sujet de l’organisation des Jeux olympiques de 2024, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a annoncé qu’elle voulait faire un geste amical envers les supporters de Liverpool en les invitant à un des matchs de la Coupe du monde de Rugby cette année. L’évènement est organisé en France à partir du 8 septembre prochain.

L’Angloy a la rancune tenace

Le geste est motivé par le double tort subi par les fans de l’équipe du nord-ouest de l’Angleterre lors de la finale de la Ligue des champions, le 28 mai 2022 : d’abord agressés, d’un côté par des hordes de voyous et de l’autre par les forces de l’ordre, ils se sont vu accuser injustement par les ministres de l’Intérieur et des Sports d’être responsables du chaos en cherchant à pénétrer dans le stade avec de faux billets. Les excuses présentées l’année derrière par M. Darmanin n’ont pas été acceptées par tous les fans. Le 21 février, un nouveau match opposant Liverpool et Real Madrid a vu les Anglais déplier des banderoles qui représentaient les ministres français affublés chacun d’un nez à la Pinocchio. Le message était clair.

Fair play diplomatique

La nature exacte de l’invitation dont parle Mme Oudéa-Castéra n’a pas encore été précisée. S’agit-il de billets gratuits ou à prix réduit ? Et combien seraient réservés aux supporteurs anglais ?

En tout cas, le journaliste vétéran britannique, John Lichfield, dans un article publié le 2 mars dans Politico, a dénoncé à la fois l’ignorance et le manque de doigté diplomatique de la ministre. Car il est évident que les dévoués du ballon rond et ceux du ballon ovale constituent deux groupes différents dont les membres se recoupent rarement. Combien de fois en France ai-je moi-même entendu la question : « Vous êtes foot ou rugby ? » En particulier, il existe des différences sociologiques et géographiques entre les deux tribus outre-Manche. Comme le précise John Lichfield, le football est un sport particulièrement apprécié par les classes ouvrières. Le rugby, qui reste associé (quoique non exclusivement) aux écoles privées, voire huppées, est majoritairement le sport des classes moyennes. Selon une définition traditionnelle, « le rugby est un sport de sauvages pratiqué par des gentlemen, et le football est un sport de gentlemen pratiqué par des sauvages ». Pour comble, John Lichfield rappelle que, si Manchester a deux équipes de football et une équipe de rugby (les Sale Sharks) de haut niveau, Liverpool n’a aucune équipe de rugby de catégorie supérieure. Il conclut que la ministre a commis une faute au sens footballistique du terme. Macronie et ovalie ne se mélangent pas facilement. On peut même dire que Mme Oudéa-Castéra a marqué un but contre son propre camp.

