L’écolo Cécile Duflot dit se reconnaitre catholique dans l’Église du pape François. Grace à lui, elle a renoué avec la foi

Sur le chemin qui la menait à Damas, l’ancienne ministre de l’Écologie de François Hollande croisa un homme d’aspect bienveillant. Il était vêtu d’une robe de bure issue de l’agriculture biologique. Et sur sa tenue vierge de tout OGM Monsanto il y avait ces mots touchants: « sauvons la planète ».

Subjuguée elle lui adressa la parole: « comment t’appelles-tu ? ». « François ». « Et toi ? » lui demanda le Souverain Pontife. « Cécile ». « Ma fille rejoins-moi » lui dit alors le saint homme. Cécile Duflot n’hésita pas un seul instant. Elle a confié les raisons de son retour à la foi à La Croix, journal de moins en moins catholique et de plus en plus vert.