La France, cul par-dessus tête

La France est cul par-dessus tête. D’où qu’on regarde, les valeurs qui agrègent notre société ne sont pas seulement déliquescentes, elles sont aussi salement inversées. On aimerait bien pouvoir incriminer les tempêtes d’équinoxe Cairan ou Domingos, dévastatrices et majestueuses, impitoyables. Au moins, ça aurait un peu de gueule. Mais, si on en est là, hélas, le fatum n’y est pour rien. C’est la seule permissivité toxique dont on a collectivement fait preuve qui a corrodé notre monde. Dissimulée sous les oripeaux de la tolérance et de la bienveillance, celle-ci, qui n’est que lâcheté et compromission, a ouvert la porte à tous les débordements, autorisé et légitimé tous les comportements dévoyés, intégristes, racistes et conquérants : un loup déguisé en grand-mère.

Provocations musulmanes

Voici quelques nouvelles récentes du pays des Lumières ; c’est à pleurer. Vient de se tenir, dans l’aéroport de Roissy, une prière musulmane collective. Elle sonne comme une provocation ou témoigne, à tout le moins, alors que la guerre d’Israël contre le mouvement terroriste du Hamas exacerbe les tensions en France, d’une volonté évidente de marquer un territoire. Augustin de Romanet, le PDG du Groupe ADP-Paris Aéroport, n’écoutant que son courage qui semble ne pas lui dire grand-chose, déclare qu’il n’est « pas nécessaire de monter cet épisode, inédit, en exergue, en ce moment. » La loi sur l’immigration, censée permettre de mieux en assurer le contrôle, prévoit de régulariser les clandestins sans papiers travaillant dans les métiers dits « en tension ». Voilà qui sonne comme une invitation : « venez travailler comme vous êtes. »

Alors que les actes antisémites se multiplient, ce sont les musulmans qui veulent se défendre. Taha Bouhafs, qu’on avait oublié depuis sa candidature malheureuse à une députation briguée sous la bannière de LFI, appelle les musulmans à s’organiser en milice : « Puisque la sécurité des musulmans ne semble pas être la préoccupation de personne, ou si peu de monde, en tout cas clairement pas celle du gouvernement. Les musulmans vont devoir sérieusement organiser leur propre défense, politique, physique, médiatique. » Notre ministre de la Justice, est lui… devant la Justice. Accusé de prise illégale d’intérêts, le voici, premier membre d’un gouvernement -qui ne nous déçoit jamais- jugé dans l’exercice de ses fonctions, sous la Ve République !

Les vacances de la diva décroissante

Anne Hidalgo, notre papesse de l’écologie, la femme qui fait pédaler Paris dans la choucroute, celle qui a réussi à mettre tout le monde au pas, à l’exception du surmulot véloce, rentre de vacances dont elle aurait sans doute préféré qu’on ne parlât point. Après avoir augmenté la taxe foncière des Parisiens à hauteur de 52%, notamment pour appliquer ses engagements sur le climat, et plus que doublé la dette de Paris depuis son arrivée, elle explose maintenant un bilan carbone déjà conséquent. La diva décroissante, de retour de Tahiti, destination la plus chère et la plus éloignée de Paris a déjà effectué 13 déplacements qu’on suppose être de la plus haute importance depuis le mois de janvier. Son séjour polynésien, au prétexte de visiter, sans s’y rendre pourtant, le site d’épreuves de surf des JO, aura duré pas moins de trois semaines.

Sophie Pommier et Jean-Luc Mélenchon n’iront pas manifester contre l’antisémitisme

On a aussi remarqué la dénommée Sophie Pommier, conseillère en formation sur le Proche-Orient au ministère des Affaires étrangère alors qu’elle arrachait des photos d’otages du Hamas, collées sur les murs dont, des enfants, des femmes, des bébés et huit Français. Tout ça en beuglant : « Israël assassin » ! Et voici, pour rester dans le registre du lamentable, l’une des dernières saillies de Jean-Luc Mélenchon. Une fois de plus, le pitoyable histrion s’illustre de la plus sordide des façons. En effet, à propos de la manifestation qui s’organise dimanche prochain contre l’antisémitisme, le sinistre barde, dont on est en droit se demander s’il n’est pas en pleine décompensation, twitte: « Dimanche manif « l’arc républicain » du RN à la macronie de Braun-Pivet. Et sous prétexte d’antisémitisme, ramène Israël-Palestine sans demander le cessez-le-feu. Les amis du soutien inconditionnel au massacre ont leur rendez-vous. »

Ce dévoiement général du sens commun, ce déploiement de bêtise crasse et cette érosion de l’humanité qui gagne une France où on ne sait plus que s’invectiver et éructer, Chateaubriand nous en a déjà parlé ; ils n’augurent rien de bon. Dans Les Mémoires d’outre-tombe, on lit ce passage prophétique : « À cette époque, tout était dérangé dans les esprits et dans les mœurs, symptôme d’une révolution prochaine. Les magistrats rougissaient de porter la robe et tournaient en moquerie la gravité de leurs pères. Les Lamoignon, les Molé, les Séguier, les d’Aguesseau voulaient combattre et ne voulaient plus juger. (…) Le prêtre, en chaire, évitait le nom de Jésus-Christ et ne parlait que du législateur des Chrétiens ; les ministres tombaient les uns sur les autres ; le pouvoir glissait de toutes les mains. Le suprême bon ton était d’être Américain à la ville, Anglais à la cour, Prussien à l’armée ; d’être tout, excepté Français. Ce que l’on faisait, ce que l’on disait, n’était qu’une suite d’inconséquences. » À méditer.

