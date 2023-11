LFI: des sans-cravates menés à la cravache

La France insoumise vient de mettre Raquel Garrido au placard pendant quatre mois. Son tort? S’être comportée exactement comme Jean-Luc Mélenchon!

Hier à l’Assemblée nationale, les « Insoumis » ont montré, à ceux qui ne l’avaient pas encore compris, que leur parti est de loin le plus caporalisé et le moins démocratique de France. Lors de son point presse hebdomadaire, Mathilde Panot, présidente du groupe parlementaire LFI, a annoncé qu’une lourde sanction interne venait d’être prononcée à l’encontre de Raquel Garrido pour avoir osé… critiquer son chef historique.

Qui nuit à qui ?

La décision, qui devait rester opaque et confidentielle, avait été révélée la veille par la principale intéressée. « Pendant quatre mois je n’ai plus le droit de représenter mon groupe parlementaire en tant qu’oratrice dans les discussions générales en Commission des Lois et dans l’hémicycle, a précisé la députée de Bobigny (93) dans un tweet. Je n’ai plus le droit de poser des Questions au Gouvernement au nom de mon groupe. »

A lire aussi, Céline Pina: Mathilde Panot (LFI), elle est née avant la honte!

Officiellement, la compagne d’Alexis Corbière est rappelée à l’ordre pour « une accumulation d’agissements et de propos répétés qui nuisent au bon fonctionnement collectif du groupe », « la diffusion de fausses informations dans la presse », ainsi que « la mise en cause et le dénigrement ad hominem de plusieurs membres du groupe ». Mais en réalité c’est une unique déclaration qui lui est reprochée, qui tient en deux phrases et qui a été reproduite dans Le Figaro le 16 octobre : « Jean-Luc Mélenchon avait le choix d’aider à faire mieux, comme il nous y avait invités après la présidentielle, ou de nuire. Je dois constater qu’il n’a fait que nuire depuis dix mois. »

Les limites du tout-conflictuel

Ainsi donc à La France insoumise, on est prié de « tout conflictualiser », mais pas touche au tôlier ! Dieu merci, cette discipline absurde n’est pas de mise à l’intérieur de l’espace, plus vaste, de la Nupes. Sans quoi l’insoumise Sophia Chikirou serait en bien mauvaise posture depuis qu’elle a comparé, le 21 septembre sur Facebook, son allié communiste Fabien Roussel au nazi Jacques Doriot . Et que dire de Jean-Luc Mélenchon, qui, lui-même, déclarait le 18 octobre sur BFM TV, au sujet des autres formations de gauche avec lesquelles il est pourtant censé être “uni” : « Franchement je ne les aime pas » ? N’a-t-il pas, tout autant que Raquel Garrido, nui “au bon fonctionnement collectif du groupe” ?

A lire aussi, Élisabeth Lévy: Gérard Miller, les Juifs et ma boussole morale

Face à une décision aussi ubuesque, certains « Insoumis » n’ont pas tardé à ruer dans les brancards. Sur France Inter, Clémentine Autain s’est déclarée « atterrée », tandis que sur Twitter, François Ruffin s’est élevé contre « l’arbitraire », Danièle Simonet a exprimé sa « honte » et Gérard Miller parlé de « gâchis ». On aurait toutefois tort de penser qu’une implosion se prépare au sein de la formation mélenchoniste, où la dévotion au lider maximo est inébranlable. Rien, pas même ses ambiguïtés sur les émeutes de banlieue ou ses outrances sur le Crif, ne saurait ébrécher la statue du commandeur. Il faut voir dans ces engueulades entre chapeaux à plumes de simples duels à fleuret moucheté entre petits bourgeois privés de Grand soir.

Dernière minute. En réaction à l’appel à manifester dimanche contre l’antisémitisme lancé par le président du Sénat Gérard Larcher et la présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet, Jean-Luc Mélenchon a déclaré sur Twitter : « Les amis du soutien inconditionnel au massacre ont leur rendez-vous ». Après avoir estimé qu’on est quand même pas à Berlin en 33 et qu’elle en a marre d’entendre dire que les juifs français vivraient dans la terreur, notre directrice de la rédaction Elisabeth Lévy a estimé, dans sa chronique radio matinale, que la réaction « dégoutante » du leader des « Insoumis » avait finalement achevé de la convaincre. • MP

0 Partages Partagez Print Email

0 Partages Partagez Print Email