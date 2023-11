«L’électorat juif vote à droite»: un honneur et une responsabilité…

Quand le politologue respecté qu’est Jérôme Fourquet, dont la provocation gratuite n’est pas le fort, déclare que « ceux qui portent aujourd’hui le sceau de l’infamie, c’est La France insoumise »[1], on est bien obligé de l’écouter et de se demander comment un tel bouleversement démocratique a pu avoir lieu. Le politologue, auteur de La France d’après[2], nous donne d’ailleurs lui-même les clés de compréhension qui nous sont nécessaires : « L’électorat juif, abandonné par la gauche, vote à droite ». Allant même plus profondément dans l’analyse, il ne fustige pas un mouvement qu’il se contente de décrire, contrairement à Gérard Miller qui stigmatise « cette part croissante des citoyens juifs dans ce pays qui ont perdu leur boussole morale et politique puisqu’ils votent massivement pour l’extrême droite ».

Jérôme Fourquet nous explique que « dans les manifestations contre Israël depuis plusieurs années, les drapeaux palestiniens, mais aussi parfois du Hamas et du Hezbollah, se mêlent à ceux du NPA, de la CGT et de LFI ». Alors que de son côté, Marine Le Pen, tout à sa stratégie de normalisation, martèle : « Il ne fait pas bon dans certains quartiers être femme, juif ou homosexuel ». C’est une lente tectonique sur vingt ans qui a chamboulé les repères. Il me semble évident que les terrifiants événements récents, d’abord la barbarie dont Israël a été victime le 7 octobre, n’ont pu qu’amplifier cette évolution conduisant une part importante de l’électorat juif à faire davantage confiance, comme bouclier, à l’extrême droite et à la droite qu’à l’attitude pour le moins équivoque de LFI. Il est ironique, si le sujet n’était pas tragique, de voir Mediapart s’étonner du fait qu’Éric Zemmour ait fait un triomphe en Israël en cultivant « ses obsessions identitaires ». Le contraire, en cette période, aurait été surprenant.

Jérôme Fourquet est le directeur du département « Opinion et stratégies d’entreprise » de l’IFOP (c) Photo : Hannah Assouline.

Une fois que cet indéniable déplacement de l’électorat juif a été relevé, je ne crois pas que la droite de gouvernement puisse s’en satisfaire en se disant que « c’est toujours bon à prendre ».

D’abord parce qu’il est clair que dans le climat actuel, ce bouleversement tectonique profite prioritairement à l’extrême droite susceptible de rassurer davantage la communauté juive par un discours plus manichéen, plus vigoureux. Elle n’était pas portée à donner naturellement du crédit à un programme qui avait plus peur de violer les interdits de la gauche que d’affirmer ses propres valeurs à la fois fermes et humanistes.

Ce devrait donc être le premier objectif des Républicains que de détourner cet électorat juif d’une adhésion qui malgré les apparences serait stérile pour un double motif : l’extrémisme du fond, la difficulté d’une incarnation présidentielle.

La seconde ambition de LR serait d’être à la hauteur de cet honneur octroyé, de cette responsabilité dévolue par l’électorat juif votant à droite. En aucun cas, appréhender cette opportunité seulement comme un coup tactique, une chance politicienne mais comme une avancée imposant un devoir de rigueur, de réflexion et de fidélité à ses engagements. Avec l’urgente mission d’apaiser l’angoisse, tellement justifiée aujourd’hui, de cet électorat et l’impératif de sortir le parti des sentiers battus de la pensée et du projet en matière de sécurité et de Justice. Un honneur, mais aussi une responsabilité.

