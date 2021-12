Jeanne d’Arc, au secours

Et si, après avoir sauvé la France de l’invasion anglaise, Jeanne d’Arc nous aidait à combattre une autre invasion, celle de nos esprits par le wokisme? En 1917, alors que la Grande guerre fait rage, l’écrivain nationaliste Maurice Barrès invoquait dans un livre celle qui n’était pas encore sainte…

À partir de 1914, la France est engagée dans une guerre terrible qui prive tous les foyers français d’un père, d’un fils ou d’un frère. Après plusieurs années de conflit, la tentation est grande de baisser les bras. Pourtant, les raisons d’y croire encore existent et Maurice Barrès nous rappelle que la France, dans sa longue histoire, a été confrontée plusieurs fois à des situations tragiques et désespérantes, mais que chaque fois un événement ou un personnage est venu sauver le pays de l’abîme dans lequel il menaçait de tomber. Pendant la Grande guerre, il convoque alors la figure de l’héroïne sainte, la seconde mère de la patrie : Jeanne d’Arc.

En 1917, il publie Autour de Jeanne d’Arc, soit la réunion de plusieurs petits textes émouvants et puissants sur la jeune lorraine. Avec un message en filigrane : la France ne meurt jamais ! Aux mères de France, aux sœurs et aux épouses qui craignent le pire, Barrès redonne espoir en rappelant que le pays sauvé par une jeune pucelle à peine adulte ne peut pas mourir si des centaines de milliers de braves le défendent ! Barrès, également député à la Chambre, soutient qu’il faut sublimer le souvenir de Jeanne d’Arc pour redonner des forces au pays ; il milite pour l’instauration d’une fête nationale de Jeanne d’Arc, organise des défilés sous le patronage de la glorieuse libératrice ; mobilise les filles de Paris qui brodent alors des bouquets de fleurs qu’elles déposent ensuite sous la statue de Jeanne.

A lire aussi : Drieu la Rochelle, par-delà la caricature

Barrès raconte également sa visite patriotique et inspirante à Domrémy, pays natal de Jeanne d’Arc. À mesure qu’il tourne les pages, le lecteur s’imprègne de cette belle langue que Barrès met au service de son éloge de la future sainte (elle ne sera canonisée que trois ans plus tard, en 1920). Emporté par la démonstration, il sent son énergie se réveiller et ses forces se ressaisir. L’héroïne cesse alors d’être un lointain personnage historique pour devenir un modèle à la hauteur de qui nous désirons nous élever.

Autour de Jeanne d’Arc est un texte éminemment français, c’est-à-dire plein de ce que nous sommes, débordant de ce qui remplissait déjà nos anciens. Le lire nous « reconnecte » avec une réalité historique et charnelle que le wokisme « déconstructeur » et nihiliste prétend nous faire renier, hélas avec un certain succès. Mais nous résistons parce que notre devoir est de ne jamais nous trahir. Avec ce livre, Barrès nous donne des armes morales, intellectuelles, culturelles et politiques pour résister aux destructeurs iconoclastes.

Autour de Jeanne d’Arc vient d’être réédité par La délégation des siècles, agrémenté de deux autres textes de Barrès : Les traits éternels de la France et La terre & les morts, qui complètent à merveille le travail de l’auteur : à savoir nous rehausser au niveau de notre grande histoire. Dans la France des années 2020 où tellement de forces travaillent à notre effacement, se souvenir de Jeanne d’Arc et des héros des tranchées, se replonger dans les œuvres du grand Barrès, ce n’est pas un luxe mais une question de survie.

Les déracinés Price: 16,00 € 1 used & new available from 16,00 €