Dans La France au miroir de l’immigration, publié par Gallimard, Stéphane Perrier dresse le bilan de quarante ans de politiques migratoires. Chiffres à l’appui, il montre comment nous avons renoncé à l’idée de nation et cédé aux sirènes du multiculturalisme.

Causeur. Avant toute chose, entendons-nous sur votre objet d’étude. De quelle immigration parlez-vous : le flux de nouvelles arrivées chaque année ou le stock d’immigrés anciens, dont beaucoup sont devenus de nouveaux Français ? Et qu’en est-il de leurs enfants ?

Stéphane Perrier. Je me réfère à l’INSEE : « Selon la définition adoptée par le Haut Conseil à l’Intégration, un immigré est une personne née étrangère à l’étranger et résidant en France. Les personnes nées françaises à l’étranger et vivant en France ne sont donc pas comptabilisées (…) La qualité d’immigré est permanente : un individu continue à appartenir à la population immigrée même s’il devient français par acquisition. » Cela ne concerne donc pas les deuxièmes, troisièmes ou quatrièmes générations dont les parents ou ancêtres ont émigré en France.

Dans les débats français sur l’immigration, deux camps irréductibles s’opposent : d’un côté les pourfendeurs d’u