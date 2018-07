La gauche morale ne prend pas la mesure du « nouvel antisémitisme » tant elle répugne à stigmatiser les musulmans.

En 2012, pour le dixième anniversaire de la publication des Territoires perdus de la République, Georges Bensoussan et quelques-uns de ses collaborateurs ont donné une conférence de presse. Georges Bensoussan a notamment déclaré que dans ces territoires, l’antisémitisme n’était plus une opinion mais – et cette expression m’a beaucoup frappé – un « code culturel ». Malheureusement, il n’y avait aucun journaliste pour entendre ce propos, confirmé quelques années plus tard par le sociologue d’origine algérienne Smaïn Laacher. Je le cite : « L’antisémitisme est dans l’espace domestique, il est quasi naturellement déposé dans la langue. Une des