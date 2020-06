L’antiracisme, c’était mieux avant! Ou du moins, c’était plus facile à expliquer. Dans les émeutes américaines (Black Lives Matter) comme dans la manifestation parisienne d’hier (“Justice pour Adama”), nous observons un antiracisme dévoyé qui entend substituer a l’universalité du message antiraciste des rapports de domination entre groupes raciaux qu’il faudrait inverser…

– Dis-moi Papa…

– Oui ma puce.

– Tu as vu ce que le policier a fait à l’homme noir aux États-Unis ?

– Oui, c’est abject.

– Il paraît que la police là-bas est raciste ?

– Il y a en effet un racisme systémique aux Etats-Unis.

– Papa, ça veut dire quoi cystite ?

– Systémique pas cystite ! Cela signifie qu’il y a un racisme endémique au sein de la pol… euh, bon, ça veut dire qu’il y a un vrai problème de racisme dans la police américaine si tu préfères.

– Mais papa, il paraît qu’il y a deux fois plus de Blancs que de Noirs tués chaque année par les policiers aux Etats-Unis.

– Tu ne peux pas comparer. Il n’y a que 13 % d’Afro-Américains aux Etats-Unis contre 63 % de Blancs non hispaniques. C’est mathématique, les Blancs sont en proportion presque cinq fois plus nombreux là-bas.

– C’est compliqué le racisme papa, il faut sortir sa calculatrice.

– Il faut lutter contre le racisme tu sais, c’est le mal absolu. On a massacré des millions de gens dans notre histoire à cause du racisme.

– Il paraît aussi que là-bas, en 2018, il y a deux fois plus de Noirs qui ont tué des Blancs que de Blancs qui ont tué des Noirs. Cela veut dire que les Noirs sont deux fois plus méchants, ou deux fois plus racistes que les Blancs ?

– Cela n’a rien à voir…

– Mais là aussi c’est mathématique pourtant papa !

– Non… mais… euh… d’abord, ou est-ce que tu as entendu ça ?

– C’est une journaliste américaine, Candace Owens, qui l’a dit…

– Elle est blanche ?

– Non, noire.

– Ah… Tu as fait tes devoirs sinon ?

– Oui papa. Tu as vu les images des émeutes aux Etats-Unis, ou encore à la télé l’autre soir en France, pour Adama Traoré, ça fait peur. Les gens, ils sont très violents…

– Oui, ce n’est pas bien du tout. Mais tu sais, il faut le comprendre aussi, les Noirs et pas seulement eux d’ailleurs ont été extrêmement choqués par ce qui s’est passé. Ils ne supportent plus le racisme dans la police.

– Cela veut dire qu’après chaque attentat islamiste chez nous, tu comprendrais si les gens s’en prenaient aux mosquées et…

– Surtout pas ! Il ne faut pas faire l’amalgame et stigmatiser toute la population musulmane, qui n’a rien à voir avec ça.

– Je ne comprends pas.

– Qu’est ce que tu ne comprends pas ?

– Quand un policier blanc tue un Noir, tu me dis qu’il y a du racisme dans la police et quand un musulman tue des gens en criant « Allah akbar », tu me dis à chaque fois que ça n’a rien à voir avec l’islam et qu’il ne faut pas faire l’anagramme et synthétiser les musulmans.

– Il ne faut pas faire l’amalgame et stigmatiser je t’ai dit. Mais là encore, ce n’est pas comparable. La police a le monopole de la violence légitime, elle se doit d’être irréprochable. C’est extrêmement grave ce qui s’est produit à Minneapolis…

– Un policier qui tue un délinquant noir c’est plus grave qu’un islamiste qui tue volontairement une vieille dame ou des enfants juifs ?

– Évidemment que non, ne me fais pas dire ce que je n’ai pas dit !

– Mais alors pourquoi dans un cas il ne faut surtout pas faire l’Amsterdam et la stérilisation et dans l’autre cas, on peut… ?

– L’amalgame et la stigmatisation ! Écoute Sophie, il vaut mieux qu’on parle d’autre chose, hein.

– Oh non, tu vas encore me parler de Formule 1, pfuuuhhh….

– Et pourquoi pas, c’est cool la Formule 1 non ?!

– Il y a ton pilote préféré, Lewis Hamilton, qui vient de déclarer que la Formule 1 est dominée par les Blancs.

– Il a raison, il faut que ça change, le monde doit évoluer et combattre ce type d’injustice.

– Il faudrait donc aussi que le basket et la course à pied ne soient plus dominés par les Noirs ou encore qu’il y ait moins de Noirs en équipe de France de football ?

– Euh… il faut que tu comprennes. Historiquement, les Noirs ont été victimes de l’esclavage et aussi, tout comme nos amis arabes, de la colonisation et du coup…

– Il n’y a que les Noirs qui ont été victimes de l’esclavage et de la colonisation ?

– Non. Mais lors des derniers siècles, ce sont eux qui…

– Ma maîtresse, elle nous a dit que Charles Martel avait arrêté les Arabes à Poitiers en 732 et que l’Espagne avait été colonisée par les musulmans pendant huit siècles…

– Sophie, tu m’enquiquines, va te laver les dents !

– C’est déjà fait papa.

– Tu as téléphoné à mémé pour lui fêter son anniversaire ?

– Mais papa… mémé est morte.

– Ah oui, c’est vrai.

– Papa, j’ai une dernière question.

– Mouais…

– A la télé, ils nous ont montré les images de l’agonie de l’homme tué par le policier. Mais pour l’attentat du Bataclan, on ne nous a pas montrés les images de la vidéosurveillance…

– Parce que les images de l’attentat étaient particulièrement choquantes et qu’il ne faut pas faire de la pub aux terroristes.

– Mais là aussi les images sont choquantes et on fait de la pub aux racistes !

– Ce n’est pas pareil. On montre aux gens les méfaits du racisme.

– Et pourquoi à la télé ou dans les journaux, ils ont souvent montré la photo du petit Syrien mort sur la plage et jamais la photo des enfants juifs assassinés dans l’école, à Toulouse ?

– Bon Sophie…

– Au fait papa, c’est quoi la différence entre un raciste et un antiraciste ? Parce que dans les deux cas, ils ne voient que la couleur de la peau des gens au lieu de voir les gens eux-mêmes, non ?

– Tu ne peux pas comparer. Dans un cas, c’est une horreur, dans l’autre ça part d’un bon sentiment.

– Un peu comme la différence entre le communisme et le fascisme ? Dans un cas, ça part d’un bon sentiment, dans l’autre c’est une horreur, mais dans les deux cas ça ne donne rien de très bon…

– Écoute, ça commence à bien faire Sophie, va au lit maintenant !

– Mais… il n’est que 19h28.

– Je ne veux pas le savoir. Bonne nuit !

– Papa, je peux écouter la radio au moins. Parce que je vais mettre du temps à m’endormir là…

– Oui, mais uniquement Radio France alors.

– Une fois, je suis tombé par hasard sur France Culture. Je n’ai pas compris grand-chose, mais j’ai entendu un vieux monsieur qui a dit : un Arabe qui incendie une école, c’est une révolte, un Blanc c’est du fascisme.

– Euh… tu n’as qu’à lire Tintin alors. Mais pas Tintin au Congo hein !

– De toute façon tu l’as jeté à la poubelle.

– Allez, bonne nuit ma puce.

– Au fait papa. Doit-on dire un Noir on un homme de couleur ? Parce que tout ceci n’est pas clair. *

* Serge Gainsbourg