Agence France Presse ou Agence France Palestine?

L’agence de presse connait des remous en interne au sujet de son traitement du conflit entre Israël et le Hamas. Après être tombée dans la fake news du mouvement terroriste concernant les morts à l’hôpital Al-Ahli, le 17 octobre, l’AFP a publié ce weekend une dépêche pour expliquer pourquoi elle refusait de qualifier le mouvement islamiste de terroriste: «Conformément à sa mission de rapporter les faits sans porter de jugement, l’AFP ne qualifie pas des mouvements, groupes ou individus de terroristes sans attribuer directement l’utilisation de ce mot ou sans utiliser des guillemets»… Arno Klarsfeld explique dans quel contexte s’inscrit ce que beaucoup de Français, juifs ou non, commencent à considérer comme de la partialité.

Pour l’AFP quand un Israélien est assassiné en Cisjordanie, il est qualifié dans le texte de la dépêche comme un « colon ». Pour l’AFP, un terroriste du Hamas qui assassine des enfants juifs dans les kibboutzim du sud d’Israël est la plupart du temps qualifié dans le corps des dépêches comme un combattant du Hamas et pas comme un terroriste.

Pourquoi?

Il y a sans doute des raisons économiques à cela. L’AFP est une organisation qui tire une grande partie de ses revenus des nombreux pays arabes et une position jugée pro-israélienne ou même neutre pourrait lui être préjudiciable. Une étude détaillée sur le chiffre d’affaires tiré des pays musulmans par rapport au chiffre d’affaires global serait nécessaire pour appuyer cette assertion.

Il y a sans doute aussi chez certains de ses journalistes la volonté de voir le peuple juif, qui a été la victime d’un génocide industriel perpétré par l’Allemagne nazie avec des complicités européennes sur tout le continent, se métamorphoser lui aussi en un peuple de bourreaux ou, pour laver une culpabilité qu’ils ressentent alors que l’on n’est responsable que de ses propres actes ou alors parce qu’ils voudraient que le peuple juif soit aussi cruel que les autres peuples.

Et puis il y a aussi une volonté d’être en phase avec le milieu de gauche dont ces journalistes sont issus et qui veut voir dans les Juifs des colonisateurs étrangers maltraitant une population indigène innocente.

Et puis il y en a aussi qui subissent sans pouvoir se rebeller.

Mais je crois enfin que si la révolution française a libéré les Juifs dans l’inconscient collectif d’une partie de l’Europe chrétienne, le peuple juif n’a pas encore gagné le droit d’être considéré à l’égal des autres peuples. Les Juifs, oui ; Israël, non. Paradoxal pour les Nations d’accorder au peuple juif de se reconstituer en tant qu’État et de lui refuser le droit de se défendre en tant que tel.

Ce droit, on lui refusait déjà en 1967, le message du Général de Gaulle était alors « Ne vous défendez qu’une fois attaqués. Pas d’initiative d’auto-défense » et quand la victoire fut acquise, cela donna la formule célèbre du « peuple sûr de lui et dominateur ».

En 1973, Israël pourtant attaqué par surprise sur trois fronts, dans le sud, par l’Egypte, dans le Nord par la Syrie et à l’est par la Jordanie et l’Irak ne trouva pas non plus grâce auprès de la diplomatie et du gouvernement français qui décréta un embargo à son encontre, refusa aux avions américains chargés des éléments nécessaires à sa défense, le droit de se poser sur son territoire et qui résuma, par la bouche de Michel Jobert, alors ministre des Affaires Étrangères, la politique extérieure de la France quant à la guerre menée contre Israël : « Je ne trouve rien d’étonnant pour les pays arabes, de vouloir rentrer chez eux ».

Et la politique de la France n’a guère changé aujourd’hui, refusant toujours à Israël le droit de se défendre et de protéger ses citoyens. La preuve cette résolution honteuse qui vient d’être votée par les Nations Unies avec la voix de la France et qui appelle au cessez-le-feu, c’est-à-dire interdisant à Israël de se défendre, et sans même mentionner les massacres du Hamas ou les otages détenus par l’organisation terroriste dont parmi eux de nombreux Français. Qui pourrait le croire ? Et pourtant l’Italie, l’Allemagne, la Grande Bretagne, l’Australie, le Canada… ont eu la décence de s’abstenir.

Pour la presse comme pour la diplomatie française on a l’impression que le message est le suivant: « Retirez-vous de Cisjordanie et les attentats cesseront », alors que tout endroit duquel Israël s’est retiré a aussitôt été transformé en base pour des attaques terroristes à l’encontre de la population israélienne.

Une partie de la presse et de la diplomatie agit et se comporte comme si les menaces à l’encontre d’Israël étaient insignifiantes ou ne portaient pas à conséquence. Comme si Israël était Goliath et les Palestiniens David, alors qu’aujourd’hui David est toujours Juif et les pays arabes le véritable Goliath. Des dizaines de millions d’hommes et des femmes fanatisés par des dirigeants qui n’ont cure du bonheur de leur peuple mais qui cherchent avant tout à assurer la pérennité de leur pouvoir personnel.

Mais je crois aussi que les choses changent et que les Français comprennent de plus en plus que le combat d’Israël est le leur parce qu’ils réalisent que les dangers qui menacent Israël sont les mêmes que ceux qui les menacent. C’est vrai, ils ne se mobilisent pas dans la rue – et ils n’ont certes pas directement leur mot à dire dans la rédaction des textes de l’AFP (un « organisme autonome » de droit privé, qui remplit une mission générale pour laquelle elle reçoit une compensation financière de l’État, a rappelé Judith Waintraub dans Le Figaro) NDLR – mais je suis persuadé qu’ils n’en pensent pas moins.

