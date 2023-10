La députée parisienne qui tente d’apaiser la communauté juive

Samedi, la députée Caroline Yadan (Renaissance) était rue Copernic, à Paris, pour écouter les doléances des Français juifs, une communauté très inquiète. Liliane Messika est allée écouter.

Caroline Yadan est un spécimen rare. La députée du XVIIIe arrondissement n’a pas besoin de transitionner chimiquement ou chirurgicalement pour être un homme, un vrai : elle dit ce qu’elle voit et elle fait ce qu’elle dit.

Premier voyage parlementaire dans le pays martyr

Le 15 octobre 2023, une semaine après la série de pogromes infligée par le Hamas à des civils juifs dans l’État juif, un groupe de parlementaires français s’est rendu sur place pour témoigner sa solidarité aux victimes et affirmer son soutien à la seule démocratie du Moyen-Orient. Ils partirent à dix, dont Manuel Valls et Caroline Yadan et revinrent bouleversés. Et déterminés à faire savoir, contre les vents et les marées de la désinformation islamo-gauchiste. Ce voyage ? Caroline Yadan l’a décrit comme « une nécessité pour dire notre douleur au monde, mais aussi et surtout pour signifier à nos amis israéliens et au peuple juif, que nous avons fait le choix de la civilisation face à la barbarie, de la démocratie face au terrorisme, de l’humanité face à l’animalité, de la lumière face à l’obscurantisme ».

La députée a rendu compte de son voyage dans un « journal de bord » tenu heure par heure, dès le décollage. Elle y décrit sans fioriture les « 327 corps de femmes, hommes, enfants, vieillards, bébés, [qui] n’ont pas encore été identifiés car carbonisés, découpés en morceaux, fracassés à la hache, guillotinés. Des enfants retrouvés brûlés vifs enlacés, des femmes enceintes éventrées, des veilles femmes violées puis décapitées.[1]»

Journal de bord de la délégation parlementaire en Israël



Jour 2 – Tel Aviv 16h15

Etat-major de l’armée

Nous sommes reçus par un colonel de réserve.

Il n’arrive pas à comprendre ce qu’il s’est passé, son esprit n’admet pas l’horreur des atrocités, les massacres, tout demeure… pic.twitter.com/xeTw0repCz — Caroline Yadan (@CarolineYADAN) October 18, 2023

Témoigner

Y avait-il besoin du témoignage de quelques députés français alors que 800 journalistes sont déjà basés à Jérusalem ? « Nous sommes députés », explique Yadan, « nous représentons la France. Nous sommes reçus comme tels et pouvons parler à des responsables. Nous pouvons agir ». Le Quai d’Orsay les avait prévenus avant leur départ : le moment n’était pas opportun, ils allaient courir du danger dans un environnement instable… Tout pour démotiver des ronds-de-cuir, rien pour ralentir des acteurs volontaristes de la société.

A lire aussi, Denis Hatchondo: Portes malheurs

Samedi 28 octobre 2023, Madame Yadan est venue parler à quelques Français juifs. Causeur était là, au milieu de gens au cœur brisé par les supplices qu’endurent toujours leurs sept millions de frères et sœurs israéliens et inquiets pour leurs enfants ici, en France : en 2022, 436 faits antisémites avaient été recensés[2]. Entre le 7 et le 28 octobre 2023, plus de 800 actes avaient déjà été commis[3].

Que faire ?

Au moment des questions-réponses, « que faire » était sur toutes les lèvres. Que faire pour protéger les enfants, qui se font agresser à l’école ? Que faire pour les empêcher de culpabiliser quand les « copains » les accusent d’avoir « volé la terre des Palestiniens » ?

Que faire pour faire comprendre à nos concitoyens qu’Israël est un rempart contre une barbarie qui nous menace et nous a déjà endeuillés, à Toulouse (2012)[4], à Paris trois fois en 2015 : Charlie, l’Hyper Cacher et le Bataclan ; à Magnanville en 2016[5], à Nice sur la Promenade des Anglais en 2016, à St Etienne du Rouvray la même année[6], à Marseille (2017)[7], à Trèbes (2018) [8], au marché de Noël de Strasbourg en 2018, à la Préfecture de police de Paris en 2019[9], à Villejuif[10], à Romans sur Isère[11] et à Conflans Ste Honorine[12] en 2020, à Rambouillet en 2021[13], à Arras, cette année…

Des pistes

Caroline Yadan est députée avant tout, avocate de formation et légaliste de constitution. Les réponses qu’elle apporte aux inquiétudes de ses interlocuteurs sont cachères, halal et républicaines. La première, évidemment, est « adressez-vous à votre député : il vous représente et il est votre intermédiaire vis-à-vis de l’État. »

« Impossible ! » L’exclamation a jailli, alors que le vieux monsieur n’avait même pas demandé la parole. « Impossible : j’habite chez Mathilde Panot ! » Rire nerveux de l’assistance. Puis prise de conscience : dans la patrie des droits de l’Homme, aujourd’hui en 2023, un citoyen juif ne peut pas demander d’aide à son député.

A lire aussi, Elisabeth Lévy: A gauche, la défaite en chantant

« Alors, il faut parler au maire, ou au député d’une autre circonscription », reprend Caroline Yadan, qui enchaîne sur la proposition de loi qu’elle veut porter à l’Assemblée sur la protection des enfants palestiniens contre l’incitation à l’antisémitisme. Ils en sont imprégnés dès le CP, à travers les manuels scolaires financés par l’Union européenne. « On leur apprend à compter les cercueils des combattants martyrs et les balles nécessaires pour tuer les Juifs. Jamais on ne pourra parler de paix tant qu’on leur enseignera la guerre et la haine ! »

Le conflit ne crée pas l’antisémitisme, il lui sert de prétexte

Même en France, les enfants entendent les mantras sur l’apartheid, la colonisation ou le génocide contre les Palestiniens. Pour contrer ces accusations, il n’y a que les faits. Malheureusement, ils sont impuissants, quand les jeunes ont déjà été abreuvés à la désinformation : dans le pays accusé d’apartheid, les victimes ont eu un parti au gouvernement jusqu’en novembre 2022. Dans le pays que les Juifs d’aujourd’hui sont accusés de coloniser, toutes les fouilles archéologiques mettent à jour les vestiges de leurs ancêtres. Dans le pays accusé de génocide, le nombre des « génocidés » a été mulitplié par plus de dix depuis que leur « génocideur » est aux manettes. « IL-FAUT-LE-FAIRE-SA-VOIR ! », scande Caroline Yadan sous les applaudissements.

