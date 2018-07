Pour le psychanalyste Jean-Pierre Winter, la revendication égalitariste portée par #metoo mine les bases même du désir. En revendiquant le découplage de la sexualité et de la procréation, le néoféminisme indifférenciateur prépare une société sans père ni mère mais bourrée de névroses.

Causeur. Les sociétés occidentales semblent s’orienter vers toujours plus d’égalité, notamment entre les hommes et les femmes. Mais à en juger par la « révolution #metoo » après un siècle de lutte féministe, les femmes sont toujours victimes de la prédation masculine…



Jean-Pierre Winter. Paradoxalement, plus la société s’oriente vers une forme légitime de tendance à l’égalité, plus les inégalités se creusent. Sur le plan de la sexualité, plus les élites sociales et culturelles pensent en termes d’égalité, plus l’inégalité domine dans les banlieues. La fracture est considérable, et pas seulement pour des questions de différences culturelles ou ethniques : plus on parle d’égalité des sexes, plus l’industrie de la pornographie se généralise, plus les publicités sont sexuellement suggestives, plus la femme est l’objet du seul regard, plus l’image prend le pas sur la parole.

À mesure qu’il s’affirme, ce paradoxe produit un choc violent, quand les tenants de l’égalitarisme se heurtent à une certaine forme de réalité qui ne correspond pas du tout à cette idéologie. Ladite idéologie se prétend dominante, mais ne l’est pas tant que ça en dehors des classes dominantes, des médias et des lieux artistiques, ce qui génère des tensions.

Les médias, les lieux artistiques, les classes dominantes, cela suffit à fabriquer une hégémonie. En réalité, l’idéologie égalitaire règne pratiquement sans partage. L’idée même de différence est-elle menacée ?



Absolument. Tel qu’il est revendiqué, le terme d’égalité tend à devenir un synonyme d’indifférenciation. En cela, il porte préjudice à la fois au combat pour l’égalité et au combat pour la différenciation signifiante. L’indifférenciation devient l’objectif vers lequel on nous somme de tendre alors que le désir suppose la différence. Pourquoi ? Parce que, cont