Un dessin qui dérange

Le mois dernier, le dessin de Marsault n’a pas plu à Cyril Bennasar. Il s’en explique.

Souvent, je commence la lecture de Causeur par la fin, par le dessin de Marsault. J’aime bien son personnage de Français tout en muscle et en marcel, qui ne se perd pas dans les nuances, ne craint pas de perdre son âme et ne fait pas dans la dentelle pour distribuer généreusement les mandales que méritent le wokisme, le féminisme, l’antiracisme et toutes les variantes de cette religion intersectionnelle des ratés qu’est devenu le gauchisme.

Enfin la plupart du temps mais pas toujours. Je crois me souvenir d’un dessin dans lequel son beauf traitait de pute une jeune fille délurée en crop-top et en string, rejoignant ce mois-là la racaille islamique et Patrick Buisson. Pas le fin stratège, plutôt le coincé du cul(-bénit) qui préfère le voile au string. Évidemment je n’ai pas autant ri que d’habitude, moi qui préfère le string au voile, et même le string tout court.

Le mois dernier, je n’ai pas ri du tout. Son beauf qui renvoyait dos à dos et à Jérusalem les pro-israéliens et les propalestiniens m’a rappelé les heures les plus minables de notre histoire, ces heures où le Français attentiste en charentaises comptait ses tickets de rationnement pendant que d’autres s’engageaient contre le nazisme, ne prenait le maquis que pour s’y planquer et pour échapper au STO en attendant la fin des hostilités entre résistants et collabos. Comment dessinerait-il la guerre sainte des Azéris contre les Arméniens ? Et le génocide de 1915 ? Y verrait-il des affrontements interethniques comme l’histoire officielle turque ? Parlerait-il comme Erdogan mon beauf ?

@MarsaultBreum

Est-ce là tout ce que l’actualité lui inspire ? Ne voit-il pas de différence ici entre l’antisioniste Hamas-friendly et le supporteur d’un pays qui tient tête à des Arabes enragés, fourbes et sanguinaires, comme disait Ariel Sharon ? Entre ceux qui collent des affiches pour mettre des noms et des visages sur des chiffres et ceux qui taguent des étoiles sur les portes de juifs ? Entre ceux qui citent dans des mosquées les passages du Coran qui appellent à tuer des juifs et ceux qui chantent la Marseillaise dans des synagogues ? Entre ceux qui se rassemblent pour témoigner leur soutien aux otages et ceux qui peinent à se contenir de hurler « mort aux juifs » dans leurs manifestations ? Et là-bas, entre ceux qui envoient leurs soldats protéger leurs populations et ceux qui envoient leurs populations protéger leurs soldats ? Et entre les beautés internationales de Tel-Aviv qui militent pour la paix et les boudins imbaisables de Gaza City qu’on ne farcit que pour donner au djihad des martyrs ?

A lire aussi : Quel antisémite êtes-vous ?

Pas de différence ? Vraiment ? Ce manque de discernement, cette paresse intellectuelle, ce relent vaguement maurassien me laissent perplexe. Peut-être mes amis de gauche ont-ils raison de dire qu’étant juif, je n’ai sur ces questions ni objectivité ni humour, mais devant ce dessin, je me suis senti comme un juif progressiste qui voit Harvard, qui lit Libé ou le New York Times ou qui entend Mélenchon ou Plenel, un juif qui croyait avoir des compagnons de route et qui se sent seul. La caricature est un exercice difficile qui ne peut pas plaire à tout le monde, comme dirait Charline Vanhoenacker, et on ne peut pas être aussi inspiré tous les mois, alors je ne resterai pas fâché, mais j’espère le retrouver en meilleure forme intellectuelle et morale le mois prochain. Parce que je l’aime bien mon beauf.