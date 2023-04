Trésors des racines wokistes

C’est officiel, “le guide de langue inclusive” d’Oxfam International vient de paraitre. Si son contenu est risible, la traque aux blancs est, elle, très sérieuse.

Bible de la novlangue de l’ultra-gauche ou chef-d’œuvre d’autoparodie ? Le lecteur reste désemparé devant le « Guide du langage inclusif » que vient de publier le géant du caritatif, Oxfam International. Cette structure chapeaute 19 organisations nationales dont la britannique à elle seule engrange 420 millions d’euros de revenu. Partant du principe que la langue possède le pouvoir de façonner la réalité, le document de 92 pages explique aux salariés quel est le vocabulaire le mieux adapté à leur mission. Le texte s’excuse d’abord d’être écrit en anglais, langue coloniale, avant de s’attaquer aux genres traditionnels et à l’hétéronormativité. Il est recommandé de préférer « parent » à « père » et « mère », ainsi que « personne enceinte » à « future maman », pour ne pas offenser les trans. Il faut éviter de dire « I stand with… » (« je suis solidaire de… ») – erreur validiste – pour ne pas offenser ceux qui ne peuvent pas se tenir debout (stand). Pourtant, le comique de tant d’absurdités cède la place à quelque chose de plus sinistre, un véritable programme marxiste de revanche tiers-mondiste. Le privilège et la suprématie blancs vont de soi et les non-Blancs, qu’il faut appeler les « personnes noires, indigènes et de couleur », en sont les victimes. Les mots « capitalisme » et « néolibéralisme » sont à utiliser, car il faut nommer ce système économique afin de le contester. La répartition actuelle des richesses est le résultat du colonialisme et de la traite des Noirs. Payer des « réparations » est donc un « devoir ». On apprend que ceux qui forment les minorités ethniques en Occident sont la majorité dans le monde. Pour renverser la vapeur, il faut appeler les Occidentaux la « minorité globale » et les autres la « majorité globale », bien que la situation de la Chine ait peu à voir avec celle des pays africains les plus pauvres. Le message est clair : non-Blancs de tous les pays, unissez-vous contre l’oppresseur minoritaire ! Certes, après des scandales de prostitution au Tchad et à Haïti, Oxfam a beaucoup à se faire pardonner, mais a-t-on envie d’être charitable ?