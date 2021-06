“The Last Hillbilly”, un film documentaire épicé

Après la disette, c’est la grande bouffe dans les salles de cinéma: 450 films nouveaux qui déferlent sur les écrans. Gare à l’indigestion et autant choisir des plats savoureux et roboratifs parmi des cartes et menus majoritairement insipides. Jean Chauvet vous recommande d’aller voir cette semaine le film documentaire de Diane Sara Bouzgarrou et Thomas Jenkoe.

Aux États-Unis, les « Hillbillies », ce sont les bouseux et les péquenauds des collines, dans le cas présent des Appalaches. Des habitants de l’Amérique blanche et rurale frappés de plein fouet par le déclin économique de leur région. Ce documentaire saisissant fait le portrait d’une famille de ces laissés-pour-compte, héritiers d’une Amérique bâtie autour de figures mythologiques qui passent aussi bien par le drapeau des confédérés (que l’on voit flotter sur des tombes) que par les récits de Faulkner ou Cormac McCarthy.

Affiche du film “The Last Hillbilly” © New Story

En écho à ces lourdes références culturelles, l’un des membres de cette famille se fait le chantre de ce monde qui meurt tout au long du film. C’est au fond une histoire des États-Unis qui nous est racontée ici, avec ses rêves de géant et ses désillusions abyssales, avec ses adultes cabossés et ses enfants qui s’ennuient à mourir autant qu’ils contemplent les étoiles avec gourmandise. Le tout servi par des textes intensément poétiques et une véritable attention portée à l’image : le documentaire prend ici des allures de fiction flamboyante.