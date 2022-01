Bon cuistot

“The Chef” nous livre les dessous du métier de cuistot, entre cuisine, salle, cris et rires, déconvenues et réussites

Les librairies regorgent de livres de cuisine, les chefs deviennent des stars du petit écran et le cinéma suit le mouvement avec par exemple cette très talentueuse production britannique. Au menu : une prouesse technique toute en virtuosité, tout d’abord, puisque The Chef se présente comme un seul plan séquence tourné dans la continuité, en rupture totale avec la pratique cinématographique du montage. Il ne s’agit évidemment pas d’une première, mais le procédé reste rare. C’est ici un choix artistique des plus pertinents qui permet de suivre au plus près un service comme un autre ou presque, vu à travers le chef d’un restaurant londonien.

Nous entrons avec lui dans son restaurant et passons la soirée entre cuisine et salle, cris et rires, déconvenues et réussites.

Le tout servi par un casting absolument idéal où se côtoient clients et employés. C’est vif, nerveux et enlevé comme il se doit dans un restaurant à l’heure du fameux coup de feu. Cette plongée nous change des artifices de l’envahissante téléréalité culinaire et cela fait du bien.