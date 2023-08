L’emmerdeuse

Jean-Luc Mélenchon a dit « approuver la contribution » surprise de Ségolène Royal à une liste Nupes aux élections européennes…

Méluche a fait un pont de Trotski à Royal,

Émeutiers, débraillés en marche derrière Ségo,

Fallait y penser, la tête que fait petit gros

N’est pas pour déplaire à ce tandem pas banal

– Allo Jean-Luc…

– Oui Ségo, ça va?

– On ne peut mieux! J’ai eu mon fils au téléphone, François a les boules…

– Les boulettes en sauce plutôt, ça lui va bien! Il va encore tacher sa chemise.

– C’est un très bon signal, on les emmerde tous là!

– Quand je pense à Roussel avec ses recettes de campeur! Moi j’ai mis la Royal en cuisine! D’ailleurs Ségo, avec notre électorat, faut que tu retrouves tes origines africaines! Que tu nous prépares un bon poulet yassa pour la campagne. Tu arrêtes les conneries avec ta blanquette et tes chabichous mon chou!

– Mais, j’avais un boy!

– Et avec François un play-boy! Avec moi, tu vas vite comprendre la tambouille!

– Je vais pas sentir la friture, non plus!

– Arrête tes salades, la vinaigrette à partir d’aujourd’hui c’est à l’huile de vidange! Et ta garde-robe, tu peux tout refiler à Bachelot. Depuis qu’elle a récupéré les fringues de la Reine, elle n’a plus rien à se mettre en dehors du vert-pomme, du fushia, du rose-bonbon…

– On n’a pas les mêmes mensurations, si je peux me permettre!

– Bon je t’envoie mes girls, on va te relooker LFI, gilet-jaune compatible!

– Quelle horreur!

– Ne me gonfle pas mes vieilles roubignoles! Il faut ce qu’il faut, tu crois que ça m’amuse de me trimballer ma veste de plombier sur le dos! J’ai une tête à réparer les fuites? Bon je t’envoie Panot et Obono pour faire du shopping!

– Ca va pas non?

– Je t’offre ta dernière cartouche pour exister, alors fais un effort!

– Mais de là à me mettre un gilet jaune sur le boubou, il y a des limites quand même!

– Et c’est fini tes bondieuseries du dimanche matin, tes couplets sur la famille et l’éducation des enfants! Tiens, en parlant des gosses, je file ton adresse à p’tit Louis Escobar. Tu verras, il est stupéfiant ce gamin, il a toujours du matos, ça te changera de tes hosties sans sucre.

– Mais je ne fume pas! Si j’avale je tousse!

– Je me change pas, je fume pas, j’avale pas, Ohhhh! Il te fera des tisanes Pablito! Ça te va comme ça ?

– Des tisanes, je veux bien.

– Ben voilà Lulu la Nantaise, quand tu veux on avance. C’est pas gagné, mais on avance…

– Bon Jean-Luc, je dois te laisser, j’ai un brunch avec mes petits scouts…

– Mais elle n’a rien compris! Je vais encore me prendre une veste de plombier avec ce cumulus du Poitou…