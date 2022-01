Scrutin LR: casse-tête chinois !

Valérie Pécresse devrait aller allumer des cierges à l’église, pour qu’un petit article de Mediapart ne tombe pas entre les mains des électeurs de droite d’ici à l’élection présidentielle.

Selon son auteur [1], des électeurs asiatiques auraient joué un rôle dans sa victoire au congrès LR. Pour la candidate de droite BCBG, ces révélations du site d’information du trotskyste à moustache font mauvais genre. Ne s’est-elle pas opposée à l’ouverture du droit de vote des étrangers aux scrutins locaux ? Mme Pécresse et ses équipes ont tiré profit d’une anomalie : l’adhésion au parti n’étant liée à aucune condition de nationalité, des étrangers ont pu participer au scrutin interne. En novembre, l’adjoint à la mairie de Villepinte, d’origine cambodgienne, Ton-Tona Khul, se vantait sur les réseaux sociaux d’avoir rameuté des électeurs : « Après une campagne d’adhésion, les communautés françaises d’origine asiatique ont apporté́ plus de 600 adhérents à LR pour voter Valérie Pécresse. »

Arrivée deuxième au premier tour, Pécresse n’avait devancé Michel Barnier que de 1 209 voix. Parmi les nouveaux adhérents, des militants de la dernière heure appartenant à la communauté chinoise, laotienne ou vietnamienne. « La proportion de non-Français vient plutôt des Chinois », mais « ils ne sont pas très très nombreux parmi les 600 », a relativisé l’élu, embarrassé par l’enquête de nos confrères. En meeting le 29 novembre, la candidate LR déclarait : « Il faut stopper l’immigration incontrôlée et choisir qui on veut accueillir. Mais il ne faut pas mentir, on aura besoin d’un peu d’immigration. » Message reçu. Patrick Stefanini, le stratège de Pécresse, se rassure peut-être en se disant que les électeurs de droite ne lisent pas Mediapart.

