Quand les poètes voyagent

L’été est la saison des voyages, réels ou imaginaires

On vous propose une petite anthologie estivale grâce à des poètes d’hier et d’aujourd’hui, connus ou moins connus mais qui incitent tous à la rêverie. Cette semaine, Valery Larbaud.

«L’ancienne gare de Cahors»

Voyageuse ! ô cosmopolite à présent

Désaffectée, rangée, retirée des affaires.

Un peu en retrait de la voie,

Vieille et rose au milieu des miracles du matin,

Avec ta marquise inutile

Tu étends au soleil des collines ton quai vide

(Ce quai qu’autrefois balayait

La robe d’air tourbillonnant des grands express)

Ton quai silencieux au bord d’une prairie,

Avec les portes toujours fermées de tes salles d’attente,

Dont la chaleur de l’été craquèle les volets…

Ô gare qui as vu tant d’adieux,

Tant de départs et tant de retours,

Gare, ô double porte ouverte sur l’immensité charmante

De la Terre, où quelque part doit se trouver la joie de Dieu

Comme une chose inattendue, éblouissante ;

Désormais tu reposes et tu goûtes les saisons

Qui reviennent portant la brise ou le soleil, et tes pierres

Connaissent l’éclair froid des lézards ; et le chatouillement

Des doigts légers du vent dans l’herbe où sont les rails

Rouges et rugueux de rouille,

Est ton seul visiteur.

L’ébranlement des trains ne te caresse plus :

Ils passent loin de toi sans s’arrêter sur ta pelouse,

Et te laissent à ta paix bucolique, ô gare enfin tranquille

Au cœur frais de la France.

Valérie Larbaud, Les poésies de A.O. Barnabooth

Valery Larbaud (1881-1957) a été poète, critique, essayiste et traducteur.

Fermina Márquez Price: 7,20 € 54 used & new available from 0,83 €

0 Partages Partagez Print Email

0 Partages Partagez Print Email