Manuel de langue

Julien Barret, linguiste et formateur en prise de parole, est l’auteur de plusieurs ouvrages dans lesquels il analyse « la performance vocale actuelle », pour reprendre ses mots. Son dernier livre, Parler avec style, vous aide à trouver le vôtre…

Julien Barret n’en est pas à son coup d’essai. Linguiste sensible aux bonnes (et mauvaises ?) ondes de la langue française telle que, sous influences croisées, elles se parlent en 2022 dans l’Hexagone, on lui doit déjà une pile de petits ouvrages de poche, tous publiés chez First et vendus à prix modiques : des Meilleures Punchlines du rap aux Nouveaux Mots du dico. Sans compter des leçons d’éloquence rassemblées en un recueil, L’Atelier oratoire, et des programmes réunis sur une plateforme de podcasts, Majelan.

C’est la version augmentée du podcast Parler avec style qui est, cette fois, édité sous ce même titre, toujours chez First. Pour qui ignorerait encore ce qu’est une « punchline » (prononcer ‘’punn-chlaïne’’), voilà la définition : « mot coup de poing, repartie comique ou percutante sensée marquer les esprits ». Les lecteurs sans érudition linguistique trouveront d’ailleurs matière à combler leurs lacunes en se reportant au lexique qui clôt utilement ce petit volume – où l’on saura enfin ce que sont une « paronomase », une « anadiplose », une « antimétabole », une « diérèse » ou une « clausule ». Certes, il fut un temps où tout bachelier es lettres connaissait d’évidence cette terminologie. Mais aujourd’hui, il faut faire preuve de pédagogie. Car les Nuls, vous et moi, sont légion. Sont LA légion nationale, même.

Excellent pédagogue, Julien Barret ne cherche nullement à nous impressionner – tout au contraire. Dans le dessein de nous livrer « toutes les astuces pour avoir un style unique » (c’est le sous-titre du livre), il nous prend gentiment par la manche, telle une assistante sociale de la langue parlée.

Comment s’adapter à son auditoire ?

Comment exprimer sa pensée ?

Comment faire jaillir des images ?

Comment marquer les esprits ?

Il nous l’explique doctement, patiemment, obligeamment, en nous incitant à pratiquer la langue comme une gymnastique : « A vous de jouer », ponctue-t-il son cours, chapitre après chapitre. Graphie en bichromie, papier au grammage épais, gros corps de caractères : vous avez un manuel entre les mains, il s’adresse à tous – et à toutes, comme l’on se doit de dire aujourd’hui, bien sûr. C’est aussi sa limite. Car si le style, c’est l’homme, comme le veut l’adage, prétendre que « nous pouvons tous avoir un style unique » dès lors que « cela s’apprend » dixit Julien Barret, c’est présumer beaucoup de la race humaine. De l’élocution, du phrasé, l’auteur ne dit goutte. Cà compte un peu, pourtant. Et la culture, le talent, voire le génie, ça peut aussi aider….

Parler avec style, par Julien Barret. First Editions.

