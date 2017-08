Vive Neymar, oui vive Neymar. Quel bonheur de voir une des plus grandes vedettes du football mondial signer dans un club français, même si les esprits chagrins vont répondre que Paris est aujourd’hui un club qatari. On pourrait leur rétorquer que, vu comme ça, l’Olympique de Marseille est désormais un club américain et l’AS Monaco un club russe.

On a moins de pudeurs de gazelle, pour faire du Jean-Luc Mélenchon, de l’autre côté de la Manche où les supporters se félicitent de voir Chelsea appartenir à un oligarque russe, Manchester City a un milliardaire émirati, Manchester United et Liverpool a des investisseurs américains et Arsenal, soucieux du rapprochement américano-russe, être à deux tiers américains et un tiers russe. Rappelons que si les droits télé de la Premier League explosent les compteurs, c’est parce que des personnes physiques ou morales ont mis des milliards pour attirer des stars et, en Angleterre comme ailleurs, on n’attire pas des mouches avec du vinaigre !

Hanouna est plus cher que Neymar

Alors, c’est vrai, les sommes laissent rêveur : 220 millions de clause libératoire et 30 millions de salaire net d’impôt par an. On peut faire un équivalent SMIC, un équivalent RSA, un équivalent écoles construites ou infirmières embauchées, si Neymar était resté en Espagne, aurait-on embauché plus d’infirmières ou construit plus d’écoles ? Evidemment non, mais comme en France l’argent est sale, il faut bien trouver à redire.

Sur les réseaux sociaux, on s’enflamme sur les « blaireaux » qui font des heures de queue devant les boutiques du PSG pour acheter le maillot floqué « Neymar Jr 10 » au prix, certes élevé, de 155 euros. Les mêmes qualifient-ils de blaireaux ceux qui changent d’iPhone dès qu’une nouvelle version sort ? Ceux qui enrichissent Neymar, le PSG et Nike, seraient des idiots tandis que ceux qui enrichissent Apple et ses dirigeants dont les plus gros salaires se chiffrent aussi en millions de dollars, seraient des gens intelligents à l’esprit vertueux ?

On a acheté son petit maillot de Neymar les blaireaux ? Vous allez être beaux maintenant avec vos claquettes — HeirMino_O (@HeirMino_O) 4 août 2017

Les salaires du foot créent toujours la polémique, probablement parce que certains considèrent que quand on naît dans un milieu modeste au Brésil on n’a pas le droit de réussir et de gagner de l’argent. Quand Ronaldo, le Brésilien, a signé à l’Inter Milan il y a 20 ans, son salaire a fait autant scandale que celui de Neymar aujourd’hui. La même année, Julia Roberts, pour un tournage de trois semaines, touchait un cachet équivalent à trois ans du salaire de Ronaldo et là, personne n’a crié au scandale. Pourtant, on peut toujours remplacer un acteur ou une actrice par un ou une autre alors que certains buts marqués par Ronaldo (ah, celui marqué à Saint Jacques de Compostelle qui fait encore rêver plus de 21 ans plus tard) ne pouvaient être marqués que par Ronaldo. Quand Bolloré fait signer Cyril Hanouna pour cinq ans moyennant un chèque de 250 millions d’euros, 30 millions de plus que Neymar pour la même durée, personne ne crie non plus au scandale. Pourtant, il est beaucoup plus difficile de mettre un ballon au fond des filets après avoir dribblé cinq adversaires plus le gardien de but que mettre des pâtes au fond du slip d’un quidam heureux de se faire humilier en public.

Neymar va rapporter 300 M à l’Etat

Quand des hommes politiques fournissent des emplois fictifs d’assistant parlementaire à leur femme ou leurs enfants, il y a toujours quelqu’un pour les défendre. Eux pourtant, le font avec notre argent, alors que l’argent des Qataris est le leur, ils peuvent en faire ce que bon leur semble.

Alors s’il-vous-plait, comme disait Georges Pompidou, arrêtez d’emmerder les Français qui veulent mettre 155 euros dans un maillot de foot. Grâce à ce transfert, le trésor public et les caisses de protection sociale vont bien se remplir puisqu’on évalue à 300 millions ce que Neymar va rapporter en impôts et charges en cinq ans. Et si en plus il pouvait ramener la « coupe aux grandes oreilles » en France 25 ans après la victoire de l’Olympique de Marseille, la fête serait vraiment complète.

Seja bem-vindo campeão ! Sois le bienvenu champion ! Força Neymar !