Mets ton burkini salope…

Eric Piolle sur France Inter

On ne sort de l’ambiguïté qu’à son détriment…



Candidat à la présidentielle, l’impayable maire de Grenoble Eric Piolle était l’invité de France Inter mardi. Les journalistes Léa Salamé et Nicolas Demorand, vaillants républicains, ont tenté de savoir s’il était pour ou contre le port du burkini. Comme il est désormais candidat à l’Élysée, il s’agirait de savoir quel est le risque islamo-gauchiste qui nous menace.



Quand les journalistes lui demandent s’il se revendique d’un féministe universaliste et laïc ou intersectionnel, évidemment, il ne répond pas. Car il y a deux gauches irréconciliables, et qu’il entend ménager l’une comme l’autre. “Ces mouvements qui luttent pour des discriminations cumulées sont extrêmement importants (…) Nous sommes encore dans une société patriarcale, et donc ces mouvements-là nous font progresser, comme les mouvements du MLF ont fait progresser la cause des femmes il y a 50 ans.” Quand vient la question précise du port du burkini, que des associations communautaristes ont plusieurs fois tenté d’imposer dans les piscines de sa ville, il tourne aussi autour du pot. Piolle a affirmé qu’il avait renvoyé un courrier au Premier ministre Jean Castex le 18 juin à ce sujet. Il a également rappelé qu’il avait déjà refilé cette patate chaude à Edouard Philippe il y a deux ans, puis s’est victimisé au micro, la méchante Marlène Schiappa ayant osé dire qu’il n’était pas au clair sur la laïcité. Alors, oui ou non, le burkini ? “Nous sommes interrogés sur ces sujets de société qui prennent 80% des échanges que l’on a avec nous, c’est un peu étonnant” a regretté le Grenoblois qui préférerait parler du climat et de la fin du monde. “Je n’ai pas à être pour ou contre les burkinis à la piscine. Ce n’est pas une question de laïcité, je n’ai pas à regarder votre maillot : à la piscine, vous vous habillez comme vous voulez tant que vous respectez les règles d’hygiène et de sécurité. Aujourd’hui, ce n’est pas le cas, vous ne pouvez pas rentrer dans une piscine de Grenoble avec un burkini, mais vous ne pouvez pas rentrer non plus avec un maillot qui vous protège du soleil. En fait, je n’ai pas à savoir si votre maillot vous protège du soleil ou si vous portez des manches longues pour des raisons religieuses que je connais, que je présuppose ou que je devine…” La rédaction.