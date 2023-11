Message à nos lecteurs, abonnés, soutiens, ambassadeurs…

Causeur a besoin de votre soutien !

Nous n’en démordons pas. Comme vous et comme le recommandait Péguy, nous voyons ce que nous voyons. Et nous le disons. Depuis un mois, chaque jour apporte son lot de preuves sordides à l’appui du diagnostic que nous formulons à Causeur depuis plus de 16 ans : de Gaza à nos banlieues, du Hamas à Arras, une alliance d’idéologies néfastes, issues de Lumières devenues folles et d’un islamisme arrogant, conquérant et sans scrupules, sont en guerre contre notre conception de l’humanité, contre nos mœurs et surtout, contre nos libertés.

Nous n’avons cessé de dénoncer la mauvaise foi avec laquelle cette alliance exploite notre générosité et notre universalisme, en nous culpabilisant sans fin pour notre passé. Nous avons critiqué l’islamisme et l’Islam sans jamais mettre en cause des musulmans parce qu’ils sont musulmans, et nous avons pourtant été traités d’islamophobes. Nous avons dénoncé cette nouvelle morale perverse qui divise le monde en victimes et bourreaux selon la couleur de la peau et la religion et nous avons été traités de racistes.

Cet adversaire redoutable bénéficie de surcroît d’un allié de taille : le déni qui, depuis des années, conduit une grande partie des élites dirigeantes à cacher sous le tapis les réalités pénibles. Trempé dans la lâcheté, ce réflexe d’autruche a transformé des problèmes douloureux en désastre peut-être irrémédiable. C’est aussi ce grand mensonge qu’il faut combattre.

Plus que jamais nous avons besoin de vous, vous nos lecteurs, nos abonnés, nos soutiens, nos ambassadeurs auprès de vos proches et amis. Le combat intellectuel et culturel qui nous requiert est sans fin car à chaque fois qu’un coin du voile est levé, les bonimenteurs du bien s’emploient à le rabattre sur le réel, de sorte que chaque vérité, même la plus évidente, doit être défendue, expliquée, ressassée pied à pied. Pour défaire les adversaires de la Raison et défendre, contre les lyncheurs, la discorde civilisée, nous avons besoin de vous.

Elisabeth Lévy

Directrice de la rédaction

Nous avons besoin de vous !

Pour rappel, votre don est déductible de votre impôt sur le revenu à la hauteur de 66% si vous êtes un particulier et 60% si vous êtes une entreprise. L’association « J’aime l’info » vous adressera une attestation de dons pour votre déclaration d’impôt en avril 2024.

115 Partages Partagez Print Email

115 Partages Partagez Print Email