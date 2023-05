Une inversion accusatoire à la mode

Le wokisme? Encore un fantasme de l’extrême droite…

La pensée réactionnaire tient-elle le haut du pavé actuellement ? C’est à cette question que le journaliste Thomas Legrand a consacré pas moins de trois épisodes de son émission « En quête de politique ».

Dans le dernier épisode, après avoir rappelé que les réactionnaires d’aujourd’hui exprimaient une détestation de l’époque présente plus que le désir de rétablir l’Ordre ancien (malgré l’inquiétant « tropisme chouan » du récent film Vaincre ou mourir), il s’est appliqué à minimiser le phénomène. Selon lui, l’inquiétant wokisme, qui ulcère actuellement nos réacs, serait complètement anecdotique, voire une invention opportuniste. « Les réactionnaires ont déjà réussi ça : réduire l’antiracisme et les tentatives de promouvoir une société plus inclusive (pour reprendre la vulgate progressiste) à sa caricature. Philippe Muray est mort avant que n’apparaisse ce phénomène, il en aurait fait sûrement de terribles pages. » Il enchaîne : « Ce ne sont pas les chars russes à l’est de l’Europe, ce n’est pas le réchauffement de la planète, ce n’est pas l’inflation et les menaces sur le modèle social, ce ne sont pas non plus les questions sur l’intelligence artificielle ou le transhumanisme qui constituent les dangers les plus immédiats pour les réactionnaires ! Ce sont les trottinettes ou l’écriture inclusive que quasiment personne n’utilise… »

Mais bien sûr ! Des militants se rendent dans les écoles ou les bibliothèques municipales pour promouvoir le changement de sexe auprès des plus jeunes, pendant que la défense acharnée d’une société « inclusive » facilite une islamisation ahurissante des périphéries de nombre de nos villes, mais Éric Zemmour aurait grand tort de toujours la ramener ! Legrand terminait sa série d’émissions sur une note d’espoir. Le danger réac ne serait finalement pas si menaçant, ReacnRoll, l’aventure d’Élisabeth Lévy dans l’univers impitoyable des webtélés, s’étant soldée par un échec commercial… Depuis, la patronne a été aperçue dans les coulisses des télés demandant des conseils sur le matériel à tous les techniciens… Rêve-t-elle de donner tort à Legrand ?