Melania, Kate, Jill, Brigitte… sans oublier Greta!

Notre chroniqueuse s’est immiscée au G7, section féminine.

Au G7 2019, à Biarritz, Melania Trump avait fait sensation en arborant une spectaculaire robe Calvin Klein, jaune avec une grosse tache rouge (censément une fleur). D’aucuns y avaient décodé un soutien aux gilets jaunes : « For Yellow Jackets and Against Police Brutality » ? On ne sait pas. Mais, dans le doute, merci Melania.

Le G7 2020 initialement prévu au Trump National Doral à Miami, puis relocalisé à Camp David, plus neutre, avait finalement été remplacé par une visio-conférence. Donc, pas de concours d’élégance et conséquemment un bien triste cru.

Le rose, couleur du printemps 2021

Heureusement, cette année, Kate Middleton et Jill Biden ont remis l’église au milieu du village. Elles nous ont été vendues, toutes deux vêtues de rose, couleur tendance du printemps. Pour la duchesse, une robe près du corps, Alexander McQueen, un sac à mains rigide LK Bennet et des créoles Asos. Attention quand même, Kate, les créoles ça frise l’appropriation culturelle. Mais, bons princes, nous passerons pour cette fois. Pour Jill Biden, une robe blanche fluide Akris (l’une des marques favorites de Charlène) et une veste de costume flashy siglée « l’Agence » (marque très intelligente et sûrement bien renseignée). Et enfin Brigitte, comme d’habitude, sublime en Vuitton. « Total look blanc, totalement maîtrisé » : col cheminée à boutons dorés, jupe plissée avec fermeture Éclair dorée assortie aux boutons du haut. Pour les trucs chics : escarpins pointus kaki, discret clin d’œil militaire, et pour les trucs plus décontractés : baskets compensées ultra tendance, style après-guerre.

Pendant que Brigitte papotait avec la Reine mère, nos deux modeuses visitaient une école, donnaient des carottes au lapin, et minaudaient devant des bambin.e.s qui apprenaient à lire à l’aide de « Greta and the Giants », conte inspiré de l’expérience militante de Greta Thunberg.

Pédagogie woke

Parce qu’en Cornouailles, on apprend à lire dans le Greta et, en France … c’est possible aussi. L’album « Great et les Géants » écrit par Zoe Tucker et magnifiquement illustré par Zoe Persico est destiné aux tout-petits. Ce pédagogique ouvrage « touche les cœurs de tous et permet en outre de rendre les concepts de protection de l’environnement et de solidarité accessibles pour les plus jeunes. De plus, cette histoire, inspirée du combat de Greta Thunberg pour sauver la planète, permet de discuter avec les élèves de cette jeune militante inspirante grâce à la courte biographie présente à la fin de l’album ».

Bien entendu, des activités « dirigées » sont proposées en sus : « analyse d’une citation de Greta : parfaite porte d’entrée vers un échange philosophique avec les élèves », « création d’une affiche sur la situation de la planète », « utilisation en deuxième vie d’un produit à usage unique pour un projet d’art collectif », « construction de cabanes pour les oiseaux », « fabrication de sacs écologiques pour remplacer les sacs en plastique » ou encore « analyse de statistiques liées à l’environnement » …

Conclusion peut-être un peu hâtive : un livre d’écolier ne sert plus à apprendre à lire, mais à réfléchir, à construire, à philosopher, à créer, à rééduquer en un mot à woker. Qui s’en plaindrait ? Et puis, l’heure n’est pas aux récriminations réactionnaires. Vive les vacances ! Bas les pénitences, les cahiers au feu et la maîtresse au milieu !

