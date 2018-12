Est-il bien raisonnable de laisser un cinéaste déraisonnable commenter chaque mois l’actualité en toute liberté ? Assurément non. Causeur a donc décidé de le faire.

«… Je ne suis pas musulman. Ma mère est d’origine algérienne, née en France. Mon père est Français… » Tu soulignes t’appeler en réalité « Mehdi Thomas Maximilien Meklat Prat ». « Pourquoi m’a-t-on étiqueté, enfermé de cette façon ? », gémit Mehdi, le prodige tweeteur de haine de retour avec un livre à vendre et une victimisation à barbe blanche en guise d’explication.

J’me présente, j’m’appelle plus Mehdi

Personne ne t’a enfermé Mehdi. Tu as pensé qu’il était bon pour toi de te présenter en tant que Mehdi Meklat.

Et ça a été bon. Cette identité a fait de toi la coqueluche des salons qui n’en revenaient pas d’être « tellement open » qu’ils étaient capables d’encenser un Mehdi. Tu le dis dans la même interview : « Les médias étaient fascinés par un Noir et un Arabe qui savent écrire, qui ne font pas de fautes. » Tu as joué cette carte plutôt que celle de Maximilien Prat, parce que tu la pensais porteuse. Et aujourd’hui, tu nous sor