Licorice Pizza, un film de Paul-Thomas Anderson

Pour les fêtes de Noël vous pouvez offrir à vos conjoints, amis, grands enfants cette belle comédie romantique.

Licorice Pizza commence par une séquence de drague romantique très drôle et émouvante. Gary Valentine (Cooper Hoffman), un jeune garçon dynamique et vif, âgé de 15 ans et élève au lycée, courtise Alana Kane (Alana Haim), une belle jeune femme, assistante-photographe âgée de dix ans de plus que lui. Magnifiquement interprété par ces deux jeunes acteurs, le duo amoureux nous entraine dans un film jubilatoire, un chef-d’œuvre de cinéma mêlant teen-age movie et comédie romantique.

Nous sommes en 1973 aux États-Unis, un pays où l’utopie hippie et libertaire est déjà retombée après les meurtres sordides de Sharon Tate et de ses amis (affaire Charles Manson) et de Altamont en 1969 (meurtre lors du concert des Stones[1]), une Nation traumatisée en proie au doute et à l’inquiétude sociale qui s’aggrave avec la crise pétrolière de 1973, mais dont les problématiques ne vont cesser de se décupler au fil du temps.

Paul-Thomas Anderson filme avec une mélancolie pleine d’amour un monde en train de disparaitre qui se précipite vers une impasse politique et philosophique aujourd’hui devenue dramatique, dans un pays ravagé par le wokisme et la cancel culture.

Le cinéaste nous montre avec nostalgie le crépuscule du modèle de société de la fin des années soixante et du tout début des années soixante-dix. Il nous expose avec une grande tendresse et un humour plein de malice, la félicité perdue de cette époque de grande liberté, tant pour les hommes que pour les femmes. Il filme avec beaucoup de plaisir la rage et la volonté de vivre de ces jeunes gens inventifs qui ont cru à un idéal de liberté et de bonheur.

Superbement éclairé et cadré par son chef-opérateur Michael Bauman, servi par une pléiade de comédiens tous excellents: Alana Haim (Alana Kane), Cooper Hoffman (Gary Valentine), Sean Penn (Jack Holden), Tom Waits (Rex Blau), Bradley Cooper (Jon Peters), Benny Safdie (Joel Wachs), et une bande musicale réjouissante (Nina Simone, David Bowie, The Doors, Sonny & Cher, Chuck Berry, Donovan, Paul McCartney, Gordon Lightfoot, Taj Mahal, Mason Williams, Blood Sweat and Tears, Steve Miller Band…). La mise en scène du cinéaste nous enchante et nous emporte vers un malström d’émotions mélangeant, rire, joie, bonheur, tristesse et amertume. La justesse du film tient beaucoup à la grâce et l’élégance de Gary Valentine et Alana Kane, jeune couple au rythme trépidant.

Licorice Pizza, un film de Paul-Thomas Anderson, États-Unis, 2021, 2h13, V.O.S.T.F.

Interprétation : Alana Haim (Alana Kane), Cooper Hoffman (Gary Valentine), Bradley Cooper (Jon Peters), Sean Penn (Jack Holden), Benny Safdie (Joel Wachs), Tom Waits (Rex Blau)…

Sortie DVD et Blu-ray : Universal Pictures France

[1] Marqué par un assassinat, l’événement symbolisera la fin de l’idéal hippie comme de l’insouciance pour toute une génération.

