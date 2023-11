«Les musulmans» n’étaient pas à la manif. Zohra Bitan, si

Notre infatigable contributrice était à la Marche contre l’antisémitisme. Les antisémites ont justifié leur absence à la va-comme-je-te-pousse. Zohra Bitan a illuminé les marcheurs de son patriotisme « normal ».

Les excuses classiques

Pour l’instant, l’antisémitisme est un délit, et il continuera de l’être, du moins tant que certains des nouveaux compagnons de route de LFI ne seront pas au pouvoir ! C’est pourquoi les amis de Jean-Luc Mélenchon doivent trouver un alibi à leur absence à la marche pour la République et contre l’antisémitisme du 12 novembre 2023. Mais il n’est pas question de faire mauvaise impression aux islamistes, dont ils sont les idiots utiles. Pour les assurer de sa fidélité sans faille, Mélenchon a qualifié cette marche de manœuvre qui forcerait « tout le monde à s’aligner sur la position du gouvernement d’extrême droite israélien, en acceptant de manifester avec le RN [1]». Le RN est un peu élimé à force d’usage intensif, mais on ne change pas un épouvantail qui marche. Manuel Bompard a balancé un scud éculé : « Bien évidemment, quand il s’agit de combattre le racisme, l’antisémitisme (…) je suis toujours du côté de ceux qui luttent contre ces discriminations, mais il serait incongru de participer à une manifestation de cette nature en présence du Rassemblement national.[2] »

Il est encore beaucoup plus incongru, quand on est toujours du côté de ceux qui luttent contre l’antisémitisme, d’aller manifester avec des partisans du Hamas, lequel a tué 1200 Juifs parce qu’ils étaient juifs, en a blessé plus de 5000 pour la même raison et en a kidnappé 250, âgés de 9 mois à 90 ans, dont on est sans nouvelle depuis un mois… non ?

Les circonvolutions de ceux qui sont mal à l’aise

Cette marche était l’occasion pour les musulmans de montrer la fausseté de l’accusation d’antisémitisme viscéral de l’islam qu’ont décrit Éric Zemmour et Georges Bensoussan. Le CFCM, conseil français du culte musulman ne mange pas de cette hostie-là. Son communiqué est clair : « Cette marche qui a comme objectif exclusif de dénoncer l’antisémitisme sans un mot sur l’islamophobie n’est malheureusement pas de nature à rassembler. Elle peut en outre être interprétée par les islamophobes comme un signe d’impunité.[3] » Le CFCM argue que « depuis le 7 octobre 2023, nous assistons à une recrudescence des actes et propos islamophobes et antisémites. De nombreuses mosquées de France et citoyens de confession musulmane ont fait l’objet de menaces directes. Un déferlement décomplexé de la haine des musulmans s’exprime également sur les réseaux sociaux et sur des médias de grande audience. »

En 2022, 436 actes antisémites avaient touché la communauté juive, pauvre de moins d’un demi-million d’âmes. « Près de 10% des actes antisémites sont des agressions physiques violentes, 14% d’entre elles ont été commises avec une arme (arme de poing, couteau, cutter, hache, ciseaux…) et pour la 13ème fois, depuis le début des années 2000, un nouvel homicide qualifié d’antisémite, où un homme de 89 ans de confession juive a été défenestré par son voisin, la mort d’un jeune homme juif percuté par un tramway en fuyant ses agresseurs, ainsi que l’assassinat d’un homme de confession juive tué à coups de hache.[4] » La même année, 188 actes islamophobes avaient effleuré la communauté des musulmans français, riche de plus de six millions de membres. Depuis le 7 octobre, 1159 actes antisémites ont été recensés sur le territoire français, en un mois, « trois fois plus d’événements antisémites connus que pour toute l’année 2022.[5] »

Non seulement la présidente de l’Assemblée nationale et le président du Sénat n’ont pas appelé à manifester contre l’islamophobie, ce qui est en soi une manifestation d’islamophobie, mais en plus, le CFCM a vu dans sa boule de cristal que ladite manif sera pleine « de racistes anti-musulmans déclarés et assumés[6] ».

182 000 Français et Zohra, et Zohra et Zohra

182 000 personnes ont manifesté en France, dont 105 000 dans la capitale. Des troisième âge, des quatrième âge, des avec enfants, d’autres avec bicyclette, des drapeaux français, des Marseillaise chantées en canon, des pancartes bricolées main… Les policiers sont souriants et détendus, ils plaisantent avec les marcheurs. Pas de cris, pas de violence, pas d’hostilité, pas de revendication, pas de service d’ordre, pas de black blocks, pas de vitrine cassée, pas de poing levé. Une rivière humaine des Invalides au Sénat, dont la queue démarrait quand la tête avait atteint l’arrivée, 8 kilomètres entre les deux.

Zohra Bitan marchait pour la République. Elle était venue avec des copains de la Licra et des amis « dont la plupart n’est même pas juive » remarque-t-elle en riant. Elle marchait avec ses compatriotes.

Elle s’est sentie bien, en sécurité. « Pas seulement physique, mais intellectuelle et morale. On retrouve l’unité d’un pays normal. Personne ne crie, personne n’est agressif. C’est la France Benetton. Si la gauche n’avait pas noyé ses valeurs dans le caniveau, j’aurais dit que je me sens entourée de 105 000 gens de gauche, dont je partage les valeurs de liberté, de tolérance, de générosité. Les manifestants sont comme devraient être, mais ne sont plus, les gens de gauche. Je me sens bien, j’ai l’impression d’être dans un monde normal, où les manifestants considèrent la patrie, la république, comme quelque chose de normal et en même temps précieux, qu’il faut protéger. Je me sens un élément d’un puzzle de 68 millions de pièces dont l’ensemble est le plus beau pays du monde. »

Alors, heureuse ? « Non. Il y a très peu de jeunes », regrette-t-elle. « Ils défilent avec Mélenchon. C’est un vrai problème. On a eu tout faux avec eux. Ils ne se rendent pas compte qu’on manifeste pour qu’ils ne connaissent jamais l’obscurantisme, la dictature, la fabrication d’une haine de l’autre bâtie sur des préjugés. Si ces jeunes étaient un jour confrontés à ce qu’est réellement le nazisme, ils seraient horrifiés d’avoir servi de marchepied à sa nouvelle version. On veut leur passer le flambeau des Lumières, mais ils se détournent de nous, ils nous prennent pour des méchants et des racistes. Ils croient défendre les pauvres et les opprimés, alors qu’ils sont manipulés par les tenants d’une idéologie obscurantiste. »

Que pense-t-elle de l’excuse du CFCM pour son absence ? « C’est une indignité totale. Si j’avais été leur président, j’aurais dit haut et fort que notre place était aux côtés de nos compatriotes juifs, qui subissent 70% des actes racistes alors qu’ils représentent à tout casser 0.5% de la population. Au lieu de ça, il invente un prétexte, il ne se positionne que par rapport aux Juifs, il met son petit bobo de rien du tout en avant. Pleurnicher est un métier, se prendre pour une victime est un concours. »

On rit de son enthousiasme, de ses formulations, de sa spontanéité. Pas étonnant que tous les Français l’adorent ! Euh, sauf ses coreligionnaires ? « Je me sens bien avec les gens, quels que soient leur religion, leur origine, leur métier, s’ils sont honnêtes, s’ils ne sont pas dans une schizophrénie identitaire. »

Une schizophrénie identitaire ? « Mes coreligionnaires s’excluent eux-mêmes d’une vie dont ils jouissent au quotidien. Ils ne peuvent pas avouer qu’ils trouvent du bon à l’Occident, parce que c’est incompatible avec leur islam. C’est quand même hallucinant de voir des gens fuir leur pays parce qu’ils n’y étaient pas libres ou n’avaient pas de quoi y vivre décemment, ou parce que l’idéologie leur pourrissait la vie et quand ils arrivent ici, ils pleurnichent pour se faire plaindre et font tout ce qu’ils peuvent pour importer l’idéologie que eux ou leurs parents ont fuie. Mais s’ils réussissent dans leur projet et qu’ils installent leur totalitarisme ici, alors ils seront de nouveau obligés de fuir ! C’est complètement fou, non ? »

Oups ! On comprend que tant de franchise lui vaille des inimitiés sévères. « Je me fiche d’être traître aux yeux de ces musulmans, du moment que je suis une compatriote de tous les Français. »

