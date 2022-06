Le 19 juin, soir du deuxième tour, un film d’horreur sera projeté!

Faire de l’anticipation politique n’est pas permis à tout le monde. C’est ce que ” Les Jeunes avec Macron” viennent d’apprendre. Ces derniers ont tenté, via une courte vidéo postée sur les réseaux sociaux, d’alerter sur la dangerosité d’une victoire de la Nupes aux législatives ainsi que d’une éventuelle présence de Mélenchon à Matignon, mais l’effet escompté n’a pas été au rendez-vous. En effet, suite aux nombreuses moqueries reçues, ils ont promptement retiré leur clip…

Vous avez frémi en regardant « Les Dents de la mer ». Face aux images de « La Tour infernale », vous avez eu la gorge serrée. En visionnant « Nosferatu le vampire », l’épouvante vous a saisis. Et « M le maudit » vous a glacé le sang.

Mais ce n’est rien à côté de ce qui vous attend le 19 juin. « Les Jeunes avec Macron » ont en effet posté une vidéo imaginant ce que serait une victoire de Jean-Luc Mélenchon au second tour des législatives. « Attaque aux valeurs républicaines, mise en danger de notre Constitution ». « Atteinte aux libertés de la presse ». De quoi vous donnez une féroce envie de quitter la France.

Avec Macron, nous étions un Pays de Cocagne. Avec Mélenchon, nous serons une terre de détresse. Et la suite de « Méluche le maudit » est pire encore. Âmes sensibles, détournez vos regards et éloignez vos enfants de l’écran.

En effet, et on écrit ces lignes d’une main rendue moite par la peur, en cas de victoire du monstre il faudra renoncer au « week-end de trois jours à Marrakech » en raison de « la suppression des vols hors de l’Europe à faible coût ». Et là on comprend mal, parce que Mélenchon aime bien les pays arabes. Mais peut-être veut-il qu’on prenne des vacances à Tanger (il y est né) plutôt qu’à Marrakech.

Notons en passant que « Les Jeunes avec Macron » sont très sélectifs quand il s’agit de choisir leur destination de vacances. Ce qui les éloigne des classes populaires qui ne prennent pas de vacances, ni à Marrakech, ni ailleurs. Salauds de pauvres !

Étant donnée la teneur du film, une hypothèse s’impose à nous : « Les Jeunes avec Macron » ont été trépanés du bulbe et lobotomisés suite à des accidents de trottinettes électriques. Leur singulière prestation cinématographique a réveillé quelques vieux avec Macron. Confrontés à ce déluge de crétinisme, ils ont lancé : « Bande de petits cons, effacez ça tout de suite » ! Les petits cons ont aussitôt obtempéré. Nous avons toutefois pu voir leur insoutenable vidéo : nous en tremblons encore !

