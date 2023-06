Léon Deffontaines: « On a besoin de retrouver notre outil industriel, nos valeurs de travail émancipateur ! »

Entretien vidéo avec Léon Deffontaines, secrétaire général du Mouvement Jeunes Communistes de France, et porte-parole de Fabien Roussel. Au micro de Philippe Bilger, le jeune homme concède qu’aujourd’hui, la Nupes ne s’adresse pas à l’ensemble de la population…

J’ai soumis à la “question” Léon Deffontaines le responsable des jeunes communistes. Parce que je tenais d’abord, dans cette confrontation courtoise et curieuse, à formuler des interrogations qui me tenaillaient depuis longtemps et qui ont été accueillies sereinement.

Ensuite, j’étais évidemment attentif à la manière dont aujourd’hui un jeune communiste, à la tête de son mouvement, répliquerait à une série de demandes sur le passé communiste, dans sa version stalinienne, et le présent de ce parti.

Enfin, plus généralement, quel pouvait être le ressort fondamental d’une personnalité intelligente et politisée comme celle de Léon Deffontaines pour avoir ainsi choisi une cause historiquement décriée et la considérer pourtant comme porteuse d’espérance ? On comprend, quoi qu’on pense du communisme d’aujourd’hui, que ce qui est respectable est la lutte pour rendre la société moins injuste et moins inégale. Ce n’est pas une ambition médiocre.

Causeur vous propose de visionner cet entretien, enregistré dans le studio de Fréquence Protestante (100.7 FM Paris).

« J’ai vu des travailleurs se faire déposséder de ce qui faisait leur fierté. J’ai vu les effets dévastateurs sur eux. On a besoin de retrouver notre outil industriel, nos valeurs de travail émancipateur dans notre société. »

« La lutte des classes a toujours plus de sens aujourd’hui. Les injustices sociales dont sont victimes la grande majorité de la population sont omniprésentes. La réforme des retraites en est symptomatique. »

« On veut faire resurgir cette gauche qui parle du droit au bonheur, qui dit que la vie doit être libre. On veut porter cet espoir. »

« Les jeunes d’aujourd’hui sont confrontés à une forme de résignation. On leur dit avec inéluctabilité, que les choses ne peuvent changer, que les belles années sont derrière nous, etc. Cette résignation est terrible. »

« Une de mes grandes luttes est de ne pas opposer les générations entre elles. »

« Le communisme est le libre développement des individus. C’est ça mon idéal. »

« Aujourd’hui, la Nupes, ne s’adresse pas à l’ensemble de la population. Pour la plupart des gens, la Nupes, c’est LFI et Mélenchon… C’est clivant. Avec la candidature de Fabien Roussel, on est capable de retrouver cette gauche authentique, populaire qui sera capable d’être majoritaire demain. »

