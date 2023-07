Le virage mariniste de Michel Houellebecq

Dans son dernier livre, l’auteur de Soumission demande pardon pour ses déclarations controversées envers l’islam et les musulmans. Mais on aurait tort de penser qu’il se résigne pour autant à devenir conformiste en toutes choses.

« Je présente mes excuses à tous les musulmans que ce texte a pu offenser – c’est-à-dire, j’en ai bien peur, à peu près tous les musulmans. » C’est dans un petit récit autobiographique paru en mai (Quelques mois dans ma vie, Flammarion) que Michel Houellebecq a fait savoir qu’il regrettait les propos peu accommodants envers l’islam qu’il avait tenus l’an dernier dans la revue Front populaire, et qui lui valurent d’être menacé de procès par le recteur de la Grande Mosquée de Paris.

Après l’intervention du grand rabbin de France, l’écrivain a nettement revu sa position. Au lieu de : « Le souhait de la population française de souche, comme on dit, ce n’est pas que les musulmans s’assimilent, mais qu’ils cessent de les voler et de les agresser, ou bien, autre solution, qu’ils s’en aillent », Houellebecq préfère dire à présent : « Les histoires de voile, de burkini, de nourriture halal, etc., les Français s’en ficheront complètement dès qu’ils ne percevront plus les musulmans comme une menace pour leur sécurité. Ce qu’ils demandent, et même qu’ils exigent, c’est que les criminels étrangers soient expulsés, et en général que la justice soit plus sévère avec les petits délinquants. Beaucoup plus sévère. » Inch Allah, la plainte de la Grande Mosquée a été retirée.

A lire aussi : Les désastres de l’affirmation virile

S’il était, qu’à Dieu ne plaise, un homme politique, on pourrait dire que Houellebecq a en somme rompu avec une pensée identitaire s’apparentant au FN pour mieux rejoindre une ligne plus républicaine proche du RN. Ce qui a sans doute déçu la frange la plus radicale de ses admirateurs. Mais alors, serait-il, comme Marine Le Pen, en voie de normalisation ? Minute papillon ! Le romancier reste un infréquentable à bien des égards… Notamment quand il redit, toujours dans le même petit livre, sa franche opposition à l’euthanasie, ou lorsqu’il explique que les « féministes contemporaines sont quarante-sept fois pire que leurs aînées ». Sans oublier le passage où il assimile carrément à un viol le fait d’avoir été filmé il y a quelques mois en train de copuler avec une escort girl consentante.

Autre signe récent de l’indocilité encore vivace de Houellebecq : son interview le mois dernier à L’Incorrect. Répondant à une question sur la guerre en Ukraine, il y déclare qu’« après une petite pause Trump, on redécouvre le plaisir des Américains à déclarer la guerre ». Une sortie à la limite de la fake news et qui a choqué jusqu’à Alain Finkielkraut. Que l’on se rassure toutefois, des propos très voisins sur la Yougoslavie n’ont pas empêché Peter Handke de décrocher le Nobel. Et surtout, il n’y a aucun risque que la Grande Mosquée de Paris, très liée à l’Algérie, se formalise de cette nique à l’Oncle Sam.