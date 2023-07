Les pieds dans le plat

C’est bon, on a compris, quoi qu’il arrive Macron nous prend pour des buses. À chaque prise de parole, ses tirs de mortier sont toujours plus tendus vers cet objectif. 100 jours donnés à Born Out pour accéder, entre autres, à l’apaisement. Avec le pays en flammes, elle a déjà mis un terme aux concerts de casseroles, quel talent! Dans les 500 villes mises à feu et à sac, on n’a pas entendu la moindre note de Tefal à la fête aux neuneus. Contrat rempli : Borne logiquement reconduite. Partant de là, il n’est plus question de prendre ce président, ses remaniements et ses groupies, au sérieux…

In vino veritas. La seule tête sympathique du gouvernement a sauté plus vite qu’un bouchon de schnaps dans le Territoire de Belfort. Comme si François Braun pouvait en un an réparer la panne de l’hôpital public, dont l’origine remonte aux réformes de la Castafiore Bachelot. Même cette seringue de Véran ne peut être tenu responsable de la situation actuelle. Pour la gestion de la crise, c’est une autre paire de bistouris…

Brigitte a tué “Jo le Syntaxé ”. Lors de la passation de pouvoir, “Soupape” Ndiaye avait l’orgueil indexé sur le coût de ses folies woke, ses sorties de route racisées, sa syntaxe en points virgules. En crise noire, blanc comme un linge, groggy sous les coups d’escarpin de la Bridget “Comme j’aime”, la Valda ne dépassait pas son nœud pap. C’est que Macron, avec son vice d’épicier, en le confortant après sa sortie sur la fachosphère médiatique, lui a laissé croire jusqu’au bout au renouvellement de son CDD. Las, Brie the Nice, s’est choisie un autre poulain. L’Attila Attal que le vicomte De Villiers présente comme le VRP LGBT. Le Pap a fini sa saison avec les Drag Queen au tableau, si le vicomte ne s’est pas envoyé une louche puisée chez les fous, les sorties scolaires se feront en char à voile rose bonbon.

Le bâton de Berger. Enfin, elle y est arrivée. Elle en a fait des transhumances à moutonner devant le troupeau, derrière tous les bergers de l’alpage. Aurore Berger, mouton fidèle et sincère. À Juppé. À Sarko. À Fillon. Merde Fillon se prend les pieds dans l’ourlet chez le tailleur. Vite retour chez Juppé. Putain, ce chamallow laisse tomber, et merde ! Et puis tombé du ciel, atterrit Macron. Avec un bâton tout neuf. De l’IKEA. Émoustillée par le en même temps qu’elle pratique depuis le youpala, en groupie plus fidèle et sincère que jamais, elle a attendu son heure derrière une paire de lunettes qui mettait son regard convaincu en évidence. Fidèle et sincère je vous dis.

Les pieds sur terre. Bérengère Couillard, tout un programme. Eh bien pas du tout. La Bérengère était au gouvernement depuis un an sans que personne s’en rende compte. L’art de se taire quand on n’a rien à dire, l’art d’être ton sur ton avec le décor pour ne pas être vue. Sauf par un observateur politique aussi fin que ma pomme. Je vous délivre ici, une information que vous ne lirez nulle part ailleurs. Bérengère Couillard a les pieds plats. Dans le plat pays de la macronie, c’est utile pour avancer, pour l’avancement. Attention Gunnar Anderson, le plus grand buteur de l’histoire de l’OM, avait les pieds plats. Alors, à tout moment Bérengère “10h10” Couillard peut mettre un but pour la France. Si elle sort un jour de sa planque…

Bref. La police est patraque. Elle a la matraque molle pour défendre ce régime, ce diner de cons et son Top Chef au piano. Mélenchon met du gros sel sur les plaies et ne sera plus là au moment de l’addition. On est dans la boite à ragout et on est loin d’être sorti de table.