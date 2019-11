Emmanuel Macron a aimé Les Misérables? Va-t-il apprécier le «Zemmour, fils de pute» et le «Zineb El Rhazoui, va te faire enculer!» de son réalisateur Ladj Ly? Ainsi s’exprime une certaine banlieue encensée par les élites politiques et médiatiques, et à qui l’on pardonne facilement.

Le président de la République a été ému par Les Misérables de Ladj Ly. C’est une tradition sous la Vème République: avant lui, Jacques Chirac avait versé une larme en regardant Les Indigènes, qui ne sont pas sans rapport avec Les Misérables. Grâce à Ladj Ly, Macron a découvert la misère de nos banlieues. Elle est immense.

Je n’ai pas vu le film. Il est sans doute beau car tout le monde en dit du bien. Pour ma part, et assez bêtement, j’en suis resté aux Misérables de Victor Hugo. Pour autant, je me dois de suivre Macron dans son émotion qui est sans doute sincère.

Les Français ont compris qu’il y a une classe, une minorité, qui tient les médias et les politiques jusqu’à en devenir dangereux. J’appelle ça «le terrorisme» aujourd’hui. (…) C’est eux les premiers terroristes. Ladj Ly sur le site Le Blog Du Cinéma.

Donc, je n’ai pas vu le film, mais j’ai lu sur Le Blog Du Cinéma les propos de Ladj Ly. Son franc-parler devrait plaire à Emmanuel Macron.

Le choc des mots

Manifestement meurtri par la souffrance des banlieues et de ceux qui y habitent, il était un peu énervé. Comment ne pas le comprendre ? Et voilà ce que ça donne.

S’agissant de Zineb El Rhazoui, il dit : «J’ai presque envie de l’insulter, cette connasse». Et ne pouvant résister à cette envie, il précise : «Qu’elle aille se faire enculer!» Concernant Zemmour, il est beaucoup plus sobre: «C’est un fils de pute».

Bonsoir @EmmanuelMacron Voici les propos du réalisateur du film « Les Misérables ». Propos tenus puis supprimé car dénoncés. Si on peut apprécier le film, qu’en est-il de son réalisateur ? Je suis choquée de tels propos ! @EPhilippePM pic.twitter.com/eYwfgEONN3 — Zohra Bitan #11Janvier2020🇫🇷 (@ZohraBitan) November 22, 2019

Vient ensuite une phrase plutôt banale sur les policiers qui « assassinent les jeunes de banlieue ». Tant d’assassinats, tant de victimes innocentes des flics racistes lui ont donné la haine.

Mais sa haine est quand même contrôlée. Car, dit-il, « J’ai fait un film rassembleur qui appelle à l’harmonie entre les Français ». Douce France… Doux Ladj Ly… Macron et lui vont à coup sûr s’entendre: le président de la République n’est-il pas le rassembleur de la nation ? Et entre rassembleurs, on se rassemble.