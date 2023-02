La tête comme un ballon

Thomas Portes, député LFI d’AOC, a les pieds carrés. Donc, incapable de faire plus de deux jongles, il a préféré mettre le pied droit sur le ballon. Un ballon avec la tête à Olivier Dussopt en photo. Problème, gros problème, ce pur gaucher ceint de son écharpe tricolore sur la photo d’avant-match, se rend coupable, selon la majorité, d’un appel au meurtre, voire à la décapitation. “Si tous les cons volaient il ferait nuit.” (Frédéric Dard)

Sans l’écharpe ça passe. Dans une colère froide, feinte ou bouillante, les députés de la majorité se relaient derrière les micros pour dire à quel point le port de l’écharpe pour jouer au foot avec la tête à Dussopt est anti-sportif. Dans la mesure où le match avait lieu hors de l’hémicycle, si le député Portes n’avait pas arboré son accessoire républicain, il pouvait taper dans la tête à Dudu. Intérieur ou extérieur du pied, demi-volée ou reprise de volée, tout est permis avec la tête à Dudule. Mais pas avec l’écha… Ok on a compris.

Avec l’écharpe sans le pied ça passe. Au fur et à mesure de l’après-midi le règlement du jeu avec la tête à Dédé s’est affiné. Avec l’écharpe en paréo ou en smoking ça peut le faire, mais pas avec les pieds. Au hand, au volley ou en dunk in the panier le Dudu est compatible. En punching-ball dans les salles de boxe c’est jouable. Mais pas avec les pie… Ok on a compris.

Ça passe ou ça casse. Dans cet après-midi de chienchien, les enfants de la baballe se sont déchirés. Le temple de notre démocratie est donc sous la garde de ces foufous de députés. Et ils ne sont ni les aigles de l’Empire, ni les a Oies du Capito… Ok on a compris.

Portes au placard. 15 jours de suspension. La sanction est tombée. Lourde, impitoyable. À l’unanimité. Si le Ministre Dustop and go a une tête à claques, il est interdit de s’essuyer les crampons sur sa bobine. Quant au député Thomas Portes que dire, que faire ? Si ce n’est que de la petite à la grande porte, il sera long son chemin à Toto. Pour les cocos et les socialos il va être très long le chemin à supporter les jobards et leurs jobarderies. Ce chemin de croix, ils l’ont choisi. Quant aux ovins de la Macronie, mon dieu mon dieu le niveau… Après cet incident que n’a-t-on pas entendu ? Certains ont fait rouler le ballon jusqu’à la tête de Samuel Paty. Ils ont osé et c’est à ça… Ok on a compris.

Bref. Les saucissons ne poussant pas aux arbres et les ânes n’étant pas des chevaux de course, ce n’est pas de l’hémicycle que jaillira la lumière dans ce pays éclairé aux bouts de chandelles. Dans ce contexte de pénurie d’intelligence pas artificielle et de menaces on ne peut plus réelles on est vraiment dans la m.… Ok on a compris.

La complainte du phoque en Alaska. (Beau Dommage)

Ca vaut pas la peine

De laisser ceux qu’on aime

Pour aller faire tourner

Des ballons sur son nez

Ça fait rire les enfants

Ça dure jamais longtemps

Ça fait plus rire personne

Quand les enfants sont grands

