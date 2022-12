Jouons aux sans-logis !

Dans le cadre du «Budget participatif», de nombreux projets sont proposés aux Parisiens qui votent pour les meilleurs. Certains projets sont inévitablement au service d’idéologies diversitaires.

Cet automne, les Parisiens ont été invités à voter sur les 204 projets proposés dans le cadre du budget participatif 2022 : 82 millions d’euros ont été alloués par la Ville de Paris au financement des meilleurs projets, au niveau de la capitale ou des arrondissements, dans différents domaines allant de la transition écologique à « l’agriculture urbaine » en passant par la solidarité ou l’éducation. À côté d’actions tout à fait pertinentes, comme la rénovation de bâtiments scolaires, on trouve des propositions répondant aux préoccupations des bobos, comme la construction de parkings à trottinette ou la création d’« espaces de jeux inclusifs » destinés à encourager garçons et filles à partager les mêmes « pratiques ludiques ». Un comble a été atteint dans le 18e arrondissement avec un projet qui, pour la bagatelle de 30 000 euros, promettait de fournir les écoles et les lieux culturels en « kits de jouets » afin de sensibiliser les enfants au sort des SDF ! Autant dire que, dès le plus jeune âge, il convient de déprimer l’enfance en lui faisant porter le poids du monde. On se demande de quoi pourraient être constitués ces kits. De Légos, avec lesquels les petits pourront fabriquer des trottoirs, des matelas, des canettes de bière et – pourquoi pas ? – des mégots ? Ça doit être dur, mais plus facile pour des petits doigts. Avec des Playmobil en guise de SDF auxquels nos chers enfants enfileraient des manteaux de poupée Barbie pour que les malheureux n’aient pas froid l’hiver ? 30 000 euros pour tranquilliser la conscience des parents, une somme qu’on aurait pu affecter à un projet d’insertion de sans-abri.

