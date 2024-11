Musée Platini ou tour de Babel?

Un musée du football devrait ouvrir ses portes à l’été 2025 à Jœuf (54). Mais, le projet qui devait à la base être une célébration du football ouvrier et populaire s’est transformé en une vitrine du multiculturalisme heureux.

Michel Platini, maître à jouer de l’équipe de France de football dans les années 1980, est un Lorrain, né en 1955 à Joeuf, petite ville de Meurthe-et-Moselle qui durant les Trente Glorieuses battait le fer de la sidérurgie quand il était encore chaud.

Pour lui rendre hommage, la municipalité a en 2018 imaginé un musée Platini, plus largement dédié au football populaire et ouvrier, fruit de l’immigration italienne qui au temps des hauts-fourneaux animait les usines et les terrains de foot lorrains… Certains ont alors remarqué que dans la région l’immigration polonaise avait également fourni sa vague d’ouvriers et de joueurs talentueux, et il a été décidé d’associer au nom de Michel Platini celui du grand footballeur Raymond Kopa, de son vrai nom Kopaszewski, bien qu’il ne fût pas lorrain mais né dans le Pas-de-Calais.

Mais dans la France multiculturelle, ce parrainage italo-polonais ne suffit pas. À l’affiche aux côtés de Platini et Kopa, Zinedine Zidane, bien que natif de Marseille, aura sa place au musée… Ce n’est pas tout. Et comme personne ne doit manquer à la fête, une nouvelle recrue a été annoncée, pour ce musée dont l’ouverture est repoussée d’année en année : Kylian Mbappé, fils d’un immigré camerounais et enfant gâté du football-business, est donc convoqué pour honorer la mémoire du football ouvrier ! Pour que le musée Platini finisse par devenir la vitrine du multi-culti heureux, il ne manque qu’un joueur d’origine asiatique, mais le foot français n’a pas ça en magasin.

Le projet aurait pu connaître un sacré baptême. Le diocèse de Nancy a mis en vente l’église Notre-Dame-de-Franchepré, offerte en 1910 à la paroisse de Joeuf par le maître des forges François de Wendel. Michel Platini y a été enfant de chœur. Un moment a circulé l’idée que l’édifice religieux (aujourd’hui désacralisé) pourrait servir d’écrin au musée. Mais la ville a renoncé. Officiellement le parking est trop petit… Officieusement il ne fallait pas froisser les bouffeurs de curés.