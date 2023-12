Jeunesse sans filtre

L’accès de la jeunesse à l’émission abrutissante et nocive « Frenchie Shore » inquiète. La ministre de la Culture, elle, s’inquiète prioritairement de l’existence des chaînes de Vincent Bolloré.

« J’aime pas trop embrasser », confie la jeune Kara. « Parce que tu préfères sucer ? » lui répond, goguenard, le jeune homme avec qui elle est en train de faire connaissance. La séquence inaugurale du premier épisode de « Frenchie Shore » donne d’entrée de jeu une idée assez précise du niveau de la nouvelle série de téléréalité mise à l’antenne sur MTV. On y retrouve une bande de dix jeunes exhibitionnistes dans une villa du Cap d’Agde. Si le ton humoristique et érotique est revendiqué, le programme a soulevé des questions quant à sa diffusion auprès des plus jeunes.

Dans le premier épisode, on peut assister à une scène de coprophagie (pour rire) ou faire la connaissance de Ouryel, jeune femme se revendiquant tout en plastique, et ayant visiblement hâte de faire la fête :« J’ai trop la dalle, ça fait un mois que je n’ai pas ken. J’aime le cul. Là où il y a de la bite, il y a Ouryel », nous apprend-elle, avant de défiler en string. Depuis, elle a fait son coming out trans. L’émission semble d’ailleurs être un concours permanent de twerk (toutes les participantes ont été recrutées pour leur énorme pétard), d’engueulades et de beuveries. C’est Loana sous amphétamines, et sans aucune censure.

En réalité, dès l’apparition du Loft, en 2001, le ver était dans le fruit. Certains voulaient alors interdire la téléréalité, inquiets quant au respect de la dignité humaine. On aurait peut-être dû les écouter. « Frenchie Shore » est déconseillé au moins de 16 ans et présente des ébats sexuels. Interrogée sur la nocivité de l’émission, Rima Abdul Malak a déclaré que si « ce programme est déconseillé aux moins de 16 ans, n’importe qui peut tomber dessus sur les réseaux sociaux comme ça m’est arrivé ». Mais la ministre précise qu’elle se gardera « bien de commenter les choix des chaînes et des plateformes ». Le 9 février, elle était moins tendre avec les chaînes de Bolloré, se demandant « si la reconduction de la fréquence [de CNews et de C8] était justifiée ou pas ». Décérébrer la jeunesse tout en envisageant de museler les opinions conservatrices, ça nous dessine quand même une drôle de politique macroniste pour notre audiovisuel !