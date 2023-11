La kora de la discorde

Reconnu internationalement, l’artiste malien Sidiki Diabaté va prochainement se produire à l’Accor Arena Bercy. Ce joueur talentueux de kora a été au cœur d’une polémique largement médiatisée, accusé de violences domestiques. Il a pourtant été autorisé à venir en France, en dépit de la suspension de délivrance de visas entre Paris et Bamako mise en place à la suite de la détérioration des relations diplomatiques entre les deux pays.

Certains estiment que Sidiki Diabaté, descendant d’illustres joueurs de kora, est l’artiste le plus brillant et le plus populaire de sa génération. Âgé de 30 ans, il a remporté deux Grammy Awards ainsi que les Victoires de la Musique en France. Il se produira lors d’un concert exceptionnel le 17 novembre à l’Accor Arena Bercy de Paris. Une prestation qui marquera également la sortie de son nouvel album, auquel a contribué, entre autres, la chanteuse Aya Nakamura. Quelques jours avant son arrivée dans l’Hexagone, il a été reçu par le ministre chargé des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration africaine, un des organisateurs officiels de son concert selon Maliactu. Sidiki Diabaté s’est également vu remettre le drapeau du Mali par le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme, Andogoly Guindo, afin qu’il le « porte très haut » sur cette mythique scène française. Un soutien total et affiché de la junte militaire au pouvoir à ce compositeur, chargé de redorer l’image ternie de son pays en France et auprès de la diaspora.

Quand la fierté nationale est suspectée de tabasser sa compagne

Suite au récent coup d’État au Mali, les relations entre Paris et Bamako se sont fortement détériorées. La France a suspendu la délivrance de visas aux Burkinabés, aux Nigériens et aux Maliens, invoquant une augmentation des activités djihadistes en Afrique subsaharienne et des raisons de sécurité. Rima Abdul Malak a indiqué qu’il pourrait y avoir des exceptions pour certains artistes renommés, rappelant ainsi qu’elle entendait maintenir les échanges avec les artistes et les institutions culturelles de ces trois pays, en dépit de la fin de la coopération militaire entre eux et la France. Si d’autres artistes africains titulaires d’un visa à long terme peuvent également circuler en France, bien sûr, Sidiki Diabaté pourrait poser problème à la ministre française de la Culture pour d’autres raisons que ces raisons diplomatiques ! En 2020, le chanteur a été au centre d’une controverse après avoir été accusé de violences conjugales, de séquestration et de harcèlement psychologique par sa compagne de longue date, Mariam Sow, selon la version francophone de la BBC.

Profitant d’un moment d’inattention des gardes du corps chargés de la surveillance de l’artiste, la malheureuse se serait échappée chez une amie, avant de publier immédiatement sur Instagram des photos montrant son corps marqué de bleus et de blessures, son visage enflé. Selon les dires de Mariam Sow, elle aurait été victime de violences à de nombreuses reprises au cours de sa relation de sept ans avec Sidiki Diabaté. L’arrestation de la star de la Kora, le 21 septembre 2020, et les révélations sur ce conflit conjugal ont suscité l’étonnement dans tout le pays, où Sidiki Diabaté est adoré et considéré comme une fierté nationale. L’affaire a rapidement fait les gros titres de la presse locale, d’autant que Mariam Sow n’est pas une inconnue. Surnommée Mamacita, elle est une influenceuse d’origine guinéenne très active sur TikTok. Face à l’ampleur des accusations, Sidiki Diabaté a été disqualifié de deux compétitions musicales majeures : les Primud, qui récompensent les artistes de coupé-décalé (il y avait été couronné meilleur artiste d’Afrique de l’Ouest en 2018), et les Afrimma, qui honorent les artistes du continent. Son contrat avec Universal Music Africa a également été suspendu. Bien qu’il ait été brièvement incarcéré et libéré après avoir versé une caution de 15 millions de francs CFA (environ 23 000 euros), aucun procès n’a encore eu lieu, laissant planer l’incertitude quant à la culpabilité ou à l’innocence du chanteur, face à toutes les accusations qui pèsent sur lui.

L’Afrique aussi a ses « peoples » controversés

L’affaire Diabaté a provoqué un clivage d’opinions au Mali. Les groupes militants qui se battent pour la fin des discriminations envers les femmes dans ce pays d’Afrique de l’Ouest, où les jeunes filles sont encore victimes de mutilations génitales au nom de la tradition et sont parfois mariées alors qu’elles sont mineures, ont salué cette situation comme un moment de libération de la parole. D’un autre côté, les partisans de l’artiste ont qualifié l’affaire de règlement de comptes. Quelques centaines de personnes, principalement des femmes, ont participé à des manifestations organisées par des associations, appelant à l’instauration d’une législation spécifique et à la fin de « l’impunité » pour les auteurs de violences envers les femmes.

En septembre 2023, lors d’une interview un peu saugrenue sur TV5 (notre vidéo ci-dessous), Sidiki Diabaté a confirmé qu’il ne faisait plus l’objet de poursuites judiciaires, la plaignante ayant retiré sa plainte après avoir « compris et vu la réalité » (sic). Il a également affirmé que les accusations portées contre lui ne reflétaient pas sa véritable personnalité en tant qu’artiste musulman.

Cependant, il est peu probable que les organisations de défense des droits des femmes en France partagent le même point de vue que lui sur cette affaire.

