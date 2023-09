Les deux mamelles empoisonnées d’un pays en tension

Deux idéologies pourrissent la France: l’islamisme d’une part et ce qu’il est convenu d’appeler l’« élgébétisme », d’autre part. Tribune.

La macronie s’accommode de la première (Macron trouve « beau », en 2022, que des « femmes voilées puissent être féministes »). La gauche radicale a, quant à elle, signé avec l’islamisme, un pacte avec le diable. L’élgébétisme, promu lui et par la macronie et par la gauche radicale, renvoie à leurs communes racines socialistes et relève désormais de ce que l’on nomme le « progressisme ».

L’élgébtisme, idéologie officielle d’État !

Depuis la légalisation du mariage homosexuel, en mai 2013, l’élgébétisme est devenu l’idéologie officielle en France, enseignée dans les écoles et exportée par nos ambassades à travers le monde. Dans les écoles, dès la maternelle, de plus en plus d’enfants sont soumis à une propagande infâme d’associations « disposant d’un agrément du Ministère de l’Éducation nationale », distribuant, sous couvert de « lutte contre l’homophobie », des brochures incitant à la dépravation. On a en mémoire les soi-disant ateliers de lecture pour les tout-petits, animés, on ne sait trop selon quelle logique pédagogique, par des drag-queens. L’objectif n’est manifestement plus de former des citoyens instruits et responsables, mais de produire une génération d’enfants perturbés qui sauront tout du cunnilingus et de la fellation, mais qui ne liront, écriront et compteront que peu ou mal. Bref, de futurs consommateurs d’anxiolytiques et de chirurgie de transition, ignares qui plus est.

Pap Ndiaye, avec ses « actions concrètes visant à mettre fin aux stéréotypes de genre »[1] s’est inscrit dans les pas de l’un de ses prédécesseurs, l’inénarrable Vincent Peillon, qui voulait « s’appuyer sur la jeunesse pour changer les mentalités »[2], slogan qui fleure bon les totalitarismes du XXème siècle. C’est dans cette optique que le « Planning familial », avec son affiche d’août 2022 « les hommes aussi peuvent être enceints », est soutenu par le gouvernement (la ministre déléguée Isabelle Rome) et par la Mairie de Paris. Ce même gouvernement, dont la ministre des Sports avait appelé, en mai 2023, les clubs de football à « prendre des sanctions » contre les footballeurs (en l’occurrence musulmans…) refusant de porter le maillot aux couleurs LGBT. Ces derniers ont pourtant eu raison de ne pas vouloir contribuer à une politisation du sport, en se faisant les propagandistes d’une idéologie élgébétiste délétère.

En politique étrangère, la macronie a nommé en octobre 2022 un « Ambassadeur pour les droits des personnes LGBT+ ». La lutte contre l’homophobie est devenue une « priorité » de la diplomatie française[3]. L’objectif affiché n’est, certes, pas critiquable : « engagement de la France en faveur de la dépénalisation universelle de l’homosexualité ». L’homosexualité est, en effet, encore punie dans 70 pays (majoritairement musulmans), dont 13 (tous musulmans) appliquent la peine de mort. Rappelons les crimes odieux contre les homosexuels de la part de l’État islamique (à Mossoul en Irak en 2015, à Orlando en Floride en 2016), ou de chiites (à Sadr City à Bagdad de 2009 à 2016). Mais la sécurité des homosexuels, d’ailleurs mal assurée dans nos banlieues, est une chose, l’élgébétisme militant en est une autre.

A lire aussi, Aurélien Marq: Manhattan-Kaboul

La légitime action internationale de notre pays en faveur des droits de l’homme doit se faire dans un cadre diplomatique discret et efficace, sans arrogance ni ostentation, dans le respect de la diversité culturelle de la planète et des souverainetés nationales. Car si on tente ainsi d’exporter officiellement nos lubies idéologiques, il faudrait accepter en retour que les pays de l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI) puissent nommer chez nous des Ambassadeurs à la polygamie… Mettre des drapeaux arc-en-ciel sur les ambassades, comme nous le faisons, est une provocation qui sort des usages internationaux. Au cours des années 80, aux pires heures de l’apartheid en Afrique du Sud, aucun pays européen n’avait mis le drapeau de l’ANC sur son ambassade à Johannesburg, alors que 80% de la population était très fortement discriminée et que l’ANC de Nelson Mandela représentait l’antiracisme par excellence.

Et pour cause. Nos diplomates représentent notre État et son peuple et non les lobbies idéologiques parisiens du moment. La propagande homosexuelle est ainsi devenue le « fleuron du soft power à la française ». Notre Ambassadeur au élgébétisme s’est fait éjecter du Cameroun, fin juin 2023. Un analyste camerounais a brillamment résumé les choses : « Quand la Chine vient avec les projets infrastructurels, l’Inde avec des projets agricoles, le Japon avec des écoles primaires, l’Allemagne avec la coopération universitaire de haut niveau, la Russie avec la coopération sécuritaire de pointe, tout ce que la France nous propose, c’est la promotion de l’homosexualité ! Et après, ils vont s’étonner du “sentiment anti-français”. » Il conviendrait, en effet, d’analyser l’impact du élgébétisme dans les déboires actuels de la France en Afrique et dans son image de plus en plus ternie en Asie. Poutine a parfaitement compris le parti qu’il pouvait tirer, sur le plan international, de l’instrumentalisation de nos dérives, qui, de surcroît, délégitiment la défense des Droits de l’Homme. Un comble pour leur patrie d’origine, la France. Il nous faut ici rappeler une réalité cruelle pour notre « progressisme » d’Etat. L’oligarchie dirigeante en France appelle « communauté internationale », ce qui n’est, en réalité, que l’isolat occidental (les Etats-Unis et leurs vassaux). Seuls 29 États (tous occidentaux) sur les 193 représentés à l’ONU, ont autorisé officiellement l’union entre deux personnes de même sexe. En conséquence de quoi, 164 États sur les 193 sont en phase avec la « manif pour tous »…

L’idéologie des territoires perdus de la République

L’islamo-gauchisme ressemble au premier abord à un oxymore : une religion réactionnaire, dont le « beau modèle » est l’État de Médine au VIIème siècle, mariée avec des robespierristes athées revendiquant l’amnésie et la table rase. Il faut dire que la Nupes a besoin des voix islamiques pour obtenir un groupe parlementaire. Mélenchon, vieux sénateur socialiste maastrichtien, après s’être rêvé en fondateur de la VIème République, se contente de finir sa carrière comme Grand Mamamouchi du neuf-trois. Pour les Frères musulmans, un franc-maçon socialiste, qui plus est, canabiste et élgébétiste, ne peut pas inspirer confiance. Mais pour les héritiers de Hassan El Banna, tout ce qui peut contribuer à saper les fondements d’une société non musulmane est bon à prendre. Pour le supémacisme islamique qui avance ses pions en France, Mélenchon est un excellent idiot utile.

Selon un sondage IFOP de juin 2019, 63% des musulmans de France estiment que l’homosexualité est « une maladie » ou une « perversion sexuelle »[4]. De son côté, la Grande Mosquée de Paris confirme qu’«en Islam l’homosexualité est clairement interdite». Dans un sondage IFOP de septembre 2020, 74 % des Français musulmans de moins de 25 ans affirment que l’islam passe avant la République, 57 % que la charia est plus importante que la République, en augmentation de 10 points par rapport à l’année 2016 ! Les filles voilées, majoritaires devant certaines écoles, témoignent de cette évolution. La légalisation du mariage homosexuel en 2013, en France, a-telle renforcé l’islamisme ? Il est probable que ceux qui rejetaient déjà la société française pour bien d’autres raisons, se sont vus donner là une autre occasion, et de taille celle-là, pour la rejeter encore plus.

69% des électeurs musulmans ont voté en faveur de LFI en 2022. Les théories du think-tank de gauche Terra Nova, qui inspirent macroniens et mélenchoniens, rentables sur le plan électoral, n’apportent aucune vision d’avenir pour notre pays. Ne parlons même pas d’une société harmonieuse. Les musulmans de France ont-ils reçu en 2022 des consignes de vote pour Mélenchon, comme l’affirme une note du service central du renseignement territorial (SCRT)[5] ? C’est en tout cas ce que suggère un « communiqué d’imams et prédicateurs » (salafo-fréristes proches de la famille Ramadan) invitant les musulmans à voter pour « le moins pire » (sic), c’est-à-dire, parlons clair, pour celui qui sera le meilleur facilitateur de l’islamisation progressive de notre pays. Il est vrai que Jean-Luc Mélenchon avait donné de sérieux gages de soumission aux suppôts de l’islam politique. N’avait-il pas bruyamment participé, le 10 novembre 2019, à la manifestation contre « l’islamophobie d’État », où les cris d’« Allahou akbar », sans déranger les « insoumis », soulignaient un peu plus l’état de déchéance de la gauche ?

L’universitaire Florence Bergeaud-Blackler, spécialiste de l’islam politique, a parfaitement raison de dire que « LFI n’est pas un parti musulman ou islamiste, mais seulement un parti « coucou ». Comme le coucou fait couver ses œufs dans le nid d’un oiseau d’une autre espèce, un parti coucou abrite et protège des idées qui ne sont pas les siennes »[6]. Remarquons qu’en français, coucou a donné le mot « cocu » qui est le sort final réservé à la gauche islamo-collabo.

A lire aussi, Jean-Paul Brighelli: Abaya: culturel ou cultuel, on l’a dans le luc!

Il faudrait ajouter que gauchistes et islamistes ont, pour s’entendre – et c’est bien plus important qu’on ne le pense – deux points communs capitaux : une haine commune de la France historique et une haine commune de la catholicité, matrice de notre nation. Cette société est injuste pour les uns, à islamiser pour les autres. Un pays coupable de tout pour les uns, à brûler pour les autres (comme ce qui s’est passé au cours des émeutes insurrectionnelles de juin 2023). Ajoutons que l’hostilité à Israël et aux Juifs permet aussi de se retrouver…

La gauche n’a plus aucun projet de société et aucune vision d’avenir pour notre pays. Naguère porteuse d’un idéal national et social, la gauche a muté en quelques décennies, en un courant matérialiste, athée plus que laïque, sectaire, manichéen, gnostique, attiré par l’hérésie religieuse et la déviance sociale, noyé dans la préférence étrangère et prêt à s’allier avec qui l’aidera à venir au « pouvoir ». La nouvelle utopie de gauche, c’est diriger, sans la police, un pays devenu hall de gare, composé de gens qui n’ont strictement rien en commun et, qui, pour certains, portent un esprit de violence et de revanche. Le remplacement entraîne la misère et la misère est un puissant levier révolutionnaire, pense la Nupes.

Après les émeutes de juin, les déclarations du président de la République et de la Première ministre, ont confirmé que, sur le lien entre immigration massive (500 000 entrants en 2022) , délinquance maghrébine et voiles islamiques, la cécité volontaire était toujours le réflexe de base de la macronie. Sur ce point, dans un rare éclair de lucidité, le président a exprimé, dans son allocution de rentrée, sa volonté de « reciviliser » notre pays. Mais pour qui vient de passer six années à nier l’existence d’une identité et d’une culture françaises spécifiques, de quelle civilisation parle-t-il donc ? Après tout, l’islam est aussi une civilisation et déjà bien présente sur notre sol…

La « marche aux enfers » de la France va donc se poursuivre, avec le renforcement de sa colonisation avec notre propre argent, stade suprême de la décadence. Pour la caste narcissique et la rue du Faubourg Saint-Honoré, l’élgébétisme restera « l’horizon indépassable » de la modernité « progressiste ». Avec l’islamisme, il conduira, dans notre pays, au « choc des civilisations », à la partition et à la sécession de territoires. Jusqu’à l’effondrement d’un État qui aura été délibérément affaibli. Devant les yeux d’un peuple hébété, méprisé, inquiet et dépossédé. À moins d’un sursaut national, qui ne pourra venir que de vertueux patriotes, actuellement stigmatisés sous le nom « d’extrême-droite ».

[1] https://www.leparisien.fr/societe/salope-contre-don-juan-leducation-nationale-veut-en-finir-avec-les-stereotypes-de-genre-10-09-2022-4Y3EBMGZPBBJ3BYS4UIRZEKOUA.php

[2] https://www.lefigaro.fr/assets/pdf/lettre-v-peillon.pdf

[3] https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/l-action-de-la-france-en-faveur-des-droits-des-personnes-lgbt/#sommaire_1

[4] https://www.causeur.fr/ifop-sondage-lgbt-phobies-homosexualite-musulmans-162672

[5] https://www.europe1.fr/politique/info-europe-1-comment-les-islamistes-ont-oriente-le-vote-musulman-vers-jean-luc-melenchon-4130854

[6] https://www.marianne.net/agora/tribunes-libres/le-vote-musulman-chez-melenchon-et-le-risque-de-lentrisme-fondamentaliste

0 Partages Partagez Print Email

0 Partages Partagez Print Email