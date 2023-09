Restos du Cœur: La France Insoumise “fact checkée”

Pour l’extrême gauche, les choses sont très simples: si Bernard Arnault donne, c’est de la com’ et c’est qu’il peut donner plus. S’il ne donne pas, c’est de l’égoïsme. Après le don de 10 millions d’euros aux Restos du Cœur du patron de LVMH, le parti de Jean-Luc Mélenchon a en outre rivalisé de fake news. Mais malheureusement pour les “Insoumis”, Elon Musk a racheté Twitter.

Les notes de communauté sont devenues un atout majeur de vérification de la véracité des informations diffusées sur le réseau X-Twitter. Premières victimes de cette purge : les personnalités de l’extrême-gauche française. Ainsi, le don de Bernard Arnault aux Restos du Cœur a donné lieu à la diffusion de multiples infaux reprises par des élus et des universitaires sans aucune vérification préalable.

Sandrine Rousseau courroucée

Fin août, Sandrine Rousseau se plaignait d’ailleurs du phénomène dans un tweet qui fut lui-même… annoté. « Nouvelle forme de harcèlement : une note sous tous mes tweets. Et bonne rentrée surtout dans un monde égalitaire », disait l’élue écologiste. Courroucée de voir la plupart de ses messages corrigés et précisés par les utilisateurs du réseau social, Sandrine Rousseau n’est pas la seule à s’agacer de ne pas pouvoir mentir ou exagérer en paix. Pourtant, comme l’ont ajouté des internautes sous son message, « les notes n’ont pas pour but de provoquer du harcèlement mais d’ajouter un contexte à une publication jugée trompeuse. Par ailleurs, le fonctionnement de cette fonctionnalité rend impossible toute décision à la majorité et par des avis divergents ».

Les personnalités bénéficiant d’importantes audiences étaient donc prévenues, elles sont désormais susceptibles d’être mises en défaut si elles manquent de professionnalisme et de rigueur. Pas par les médias traditionnels et leurs services de vérification des faits, mais bien par monsieur tout le monde pourvu qu’il se soit inscrit à une communauté. C’est ce qui est arrivé à des gens comme la députée européenne Manon Aubry ou l’économiste François Malaussena. Après que la nouvelle du don de dix millions d’euros par LVMH aux Restos du Cœur a été diffusée, toute La France Insoumise a martelé un même élément de langage sur un ton docte : « C’est faux. La famille Arnault va donner 3,33 millions d’euros, et le contribuable 6,66 millions d’euros, vu qu’il y a une réduction d’impôt de 66% sur ces dons (article 200 du CGI). »

Le porte-parole de LVMH a pourtant rapidement affirmé que le don ne donnerait lieu « à aucune contrepartie ni à aucune défiscalisation », à l’image de ce que le groupe et Bernard Arnault avaient déjà fait valoir lors de leur promesse de don pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Se sont-ils corrigés ou ont-ils modifié leurs messages ? Point du tout, à l’exception d’Alexis Poulin. Manon Aubry a ajouté à cette fausse information une autre voulant que Bernard Arnault ne paierait pas ses impôts en France, c’est encore faux. On peut débattre sur les volumes financiers contemporains, sur la notion de charité par opposition à celle de solidarité, argument classique de la gauche marxiste, mais encore faut-il le faire en s’accordant sur des faits établis et vérifiés.

Difficile de débattre sereinement avec LFI

La France Insoumise s’affranchit de son côté de plus en plus de l’honnêteté élémentaire qui est le ciment des débats sains, lui privilégiant le combat idéologique. En s’abandonnant à l’ère de la post-vérité, les acteurs de La France Insoumise montrent qu’ils sont des démagogues comme les autres qui prennent les Français pour des idiots, rendant inaudibles toutes leurs luttes. Quant au fond de l’affaire, il est tout de même surréaliste de se dire que Bernard Arnault aurait été laissé tranquille s’il n’avait rien donné aux Restos du Cœur, comme l’a expliqué Elisabeth Lévy au micro de Sud Radio lors de sa chronique matinale.

Qui peut se payer le luxe de refuser 10 millions d’euros ? Oui, cela ne réglera pas le problème de la faim en France, mais ceux qui en bénéficieront auront de quoi répondre à une urgence. C’est d’ailleurs le sens de ce don, ni plus ni moins. Les difficultés économiques françaises sont bien plus systémiques. Manon Aubry, qui ne cesse de réclamer de nouvelles taxes et impôts, s’est-elle demandée pourquoi la France comptait plus de pauvres alors qu’elle est l’un des pays les plus durement fiscalisés au monde ? Ce ne sont pas les inégalités qui créent la pauvreté, c’est ne pas créer suffisamment de richesses.

Il est parfaitement justifié de trouver injuste et triste que certains aient énormément quand d’autres n’ont rien. Les Français auraient toutefois tort de croire les sornettes de l’extrême-gauche en matière économique. Partout où ils sont passés, les populations se sont appauvries. Comme le dit le proverbe chinois, « quand les riches maigrissent, les pauvres meurent de faim ».

