Isabelle Muller, l’autre prise de guerre de Zemmour

Elle était l’attachée de presse historique de l’auteur Zemmour, mais aussi de Philippe de Villiers, Denis Tillinac et d’autres éminences de la droite.

La « chère Isabelle » que Zemmour a chaleureusement saluée dans son discours de Cannes, c’est elle : Isabelle Muller, 52 ans, est la nouvelle dir’ com’ de la campagne Zemmour. Le candidat s’est déclaré heureux de retrouver sa compétence et son efficacité et il a eu bien raison. Beaucoup de journalistes connaissent notre délicieuse amie comme l’attachée de presse historique de l’auteur Zemmour, avec qui elle a mené tambour battant la promotion épuisante de sept livres, dont ses derniers best-sellers, mais aussi de Philippe de Villiers, du regretté Denis Tillinac et de beaucoup d’autres éminences de la droite. Cependant, cette femme de l’ombre est bien plus qu’une communicante.

À lire aussi, Cyril Bennasar: Zemmour pour les nuls

Conservatrice assumée, patriote jusqu’au bout des ongles qu’elle a joliment vernis, elle a mené plusieurs campagnes, comme dir’ com’ et chef de cabinet aux côtés de Philippe de Villers – référendum de 2005, présidentielle de 2007, européennes de 2009. Bref, elle connaît la musique. Depuis deux ans, elle officiait comme directrice de cabinet de Jérôme Rivière, l’ex-patron du groupe RN à Strasbourg et son ami depuis plus de dix ans, aussi ont-ils décidé ensemble de larguer les amarres. Et elle a sans doute pesé dans la décision de Zemmour, qu’elle a vu pendant l’été, alors qu’il hésitait encore à y aller.

Notre dernier numéro en vente: Causeur: Marine Le Pen sur Zemmour, Pécresse et les autres

Ses indéniables qualités d’organisatrice seront assurément précieuses dans un bateau où la jeunesse des matelots se traduit parfois par un joyeux foutoir. La douceur et la courtoisie d’Isabelle ne l’empêchent pas d’être capable de fermeté. Elle se dit heureuse de retrouver l’action et une équipe soudée où personne ne cancane à la machine à café. Surtout, Zemmour, qui n’est pas particulièrement connu pour écouter les conseils et encore moins les critiques, tient compte de ses avis. Et elle sait s’opposer à lui quand elle le juge nécessaire. Autant dire qu’elle est aujourd’hui l’un de ses plus précieux atouts. Avec un charme fou, ce qui ne gâte rien.