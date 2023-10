Ilhan Omar, les délices du complotisme

Femme politique démocrate musulmane à la gâchette facile, Ilhan Omar devient muette lorsqu’il s’agit de voter contre le régime islamiste d’Iran…

Le 9 septembre, la Chambre des représentants des États-Unis a ratifié une loi contraignant le président à imposer des sanctions contre les dirigeants de la République islamique d’Iran.

Portant le nom de Mahsa Amini, l’étudiante de 22 ans morte le 16 septembre 2022, suite à son arrestation pour avoir porté son hijab de manière « inappropriée », la loi rend hommage à cette victime de la brutalité policière, et aux manifestants qui luttent contre la tyrannie du régime. Sans surprise, elle a été adoptée à la quasi-unanimité. Seuls trois représentants ont voté contre : un républicain excentrique, Thomas Massie, qui s’oppose systématiquement à toute intervention des États-Unis au-delà de leurs frontières ; la démocrate d’extrême gauche, Cori Bush, qui a condamné Israël à de nombreuses reprises ; et sa collègue progressiste, Ilhan Omar. Cette dernière incarne les contradictions et l’hypocrisie de ces idéologues qui dénoncent le racisme et le sexisme de manière purement opportuniste.

La démocrate du Minnesota est une des deux premières musulmanes à être élues au Congrès et la première à porter le voile, qu’elle arbore de la façon la plus ostentatoire. Née en Somalie, réfugiée ayant fui la guerre civile dans son pays alors qu’elle n’était qu’une enfant, son histoire personnelle a été largement vendue comme une success story par la gauche américaine qui a fait d’elle le symbole d’une intégration réussie. Se proclamant sans cesse victime d’islamophobie, elle a mainte fois été accusée d’antisémitisme. Non contente de condamner Israël et d’appeler à son boycott, elle a tweeté en 2012 que cette nation avait « hypnotisé le monde », avant de prétendre à répétition que le soutien américain à Israël était le fruit de lobbys et d’argent juifs. En octobre 2022, elle a censuré la « police de la morale » en Iran, mais un an plus tard, elle refuse de voter contre le régime islamiste.