Il est provisionné mon chèque cadeau ?

On assiste actuellement à une multiplication apparemment exponentielle de chèques et de primes offerts par le gouvernement. On ne sait pas de quel puits magique va sortir l’argent pour les financer. Et surtout, afin d’en bénéficier, on est obligé, dans beaucoup de cas, d’entamer des procédures de réclamation absconses et interminables.

Maintenant il faut un ordinateur et une connaissance approfondie de la navigation sur les sites administratifs (au téléphone il n’y a personne qui répond). C’est donc technique pour profiter des aides de l’État qui me sont attribuées juste « parce que je le vaux bien ». J’ai peur toutefois que les chèques soient sans provision et le bienfaiteur en chef très à découvert ! On finit par nous stresser avec cette méga dette, faut profiter pendant qu’il est encore temps.

On ne fait donc plus rien sans vérifier si ce peut être gratos ou subventionné.

Par exemple, je ne demande même plus d’aide à la gent masculine de la maison qui finissait par se revendiquer déconstruite pour ne pas changer l’ampoule ! Maintenant ils me brandissent « l’aide réparation », je n’ai qu’à chercher, disent-ils. Idem pour mon vélo: s’il déraille j’ai le chèque réparation vélo (je n’ai pas osé le proposer au voisin qui m’aidait).

La « prime Rénov » me fait rêver, qu’est-ce que je pourrais bien rénover ? Sachant que j’ai la prime « avance rénovation », ça me donne le temps de réfléchir et je suis en train de voir si je ne peux pas faire passer là-dessus un peu de déco.

Les enfants rechignent, eux, sur le « pass culture »; heureusement ils ont trouvé des activités à détourner hors musées, sachant déjà qu’avec « l’allocation de rentrée » ils ont économisé pour changer de portable (il parait que c’est obligatoire à l’école, le portable, pour faire des recherches…). Ils ont aussi adoré « l’allocation de rentrée sportive », encore très mystérieuse pour moi. Il parait que c’est pour acheter un skateboard parce qu’ils regardent trop la TV et leur ordi – faut qu’ils sortent.

On attend la « prime Noel 2022 ». Le plus petit demande si cela remplace la lettre au père Noel au cas où les postes seraient en grève et ne pourraient pas effectuer le tri et les prises de commandes. Comment leur dire que le père Noel n’existe pas sous forme de prime si le président de la République affirme que c’est lui ?

Pour l’énergie, alors là c’est une merveille, sauf que personne dans mon entourage n’a vu sa note baisser ! Pour l’essence, j’ai 100 euros à gratter avec déclaration sur l’honneur, j’ai eu un mal fou à expliquer aux enfants ce que c’est que l’honneur et pourquoi il fallait jurer pour avoir un chèque… C’est au cas où on n’y aurait pas droit, leur dis-je. Ils ne comprennent rien, pourtant il faut que ce soient eux qui s’en occupent sur internet, trop compliqué pour le reste de la famille: « T’inquiète ! m’ont-ils dit, on va les avoir tes 100 euros », en plus ça s’ajoute à la « Ristourne essence à la pompe ». Pas bien compris la ristourne !

Pour le chauffage, c’est simple, j’ai le bouclier tarifaire électricité + gaz, mais où trouve-t-on le bouclier ? On m’a dit de ne pas chercher, que je ne m’en apercevrai pas, c’est inclus dans la facture, le bouclier. Quant au « Chèque énergie », il parait que c’est comme le « Coup de pouce économie d’énergie ». Sans compter les aides pour les entreprises de « fourniture d’énergie », ça marche peut-être puisque j’ai une entreprise unipersonnelle. Le « Chèque pour se chauffer au fioul », ça j’ai compris: il faut se chauffer au fioul, forcément, sinon on n’y a pas droit, quoique ?

Franchement, c’est le moment de toucher ma « prime rénov sérénité » parce que je craque : c’est moi qu’il faut rénover ? Et ma sérénité en ce moment est très ébranlée. Remarquez, on finira par s’en tirer car il y a une « prime non expert » et c’est certainement pour tout le monde.

Maman est enchantée : « Sortir Plus », une aide pour les retraités Agirc-Arcco, destinée aux personnes isolées de plus de 80 ans (elle prétend qu’elle est isolée !), met à sa disposition un accompagnateur véhiculé pour faire ses courses, se rendre chez le coiffeur ou à la banque… Son rêve ! Sauf qu’elle proteste parce qu’elle ne savait pas qu’il y avait une aide « Sortir Plus » et elle nous accuse de ne pas la tenir au courant. Elle demande s’il y a un accompagnateur pour les formalités pour obtenir la prime ?

Chercher du boulot c’est tout bénef, jugez un peu : Aide financière à la recherche du premier emploi (on aurait pu y associer les préservatifs gratuits !), Allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), forcément il faut subventionner parce que c’est déprimant et en plus ça rapporte souvent moins que de ne rien faire. Et puis pour ceux qui ne savent vraiment rien faire et depuis toujours, en plus du chômage, ils ont une aide de 1 000 euros pour se former, à condition qu’ils soient chômeurs de longue durée. Le graal, c’est la prime d’activité pour compenser toutes les primes de non-activité.

Pour les jeunes, il y a aussi plein de choses: l’aide « mobili jeune » qui prend en charge une partie du loyer acquitté par ledit jeune. Ils ont aussi une aide à la mobilité internationale… Et pour avoir envie de revenir quand même : une aide pour les vacances en famille – ils n’ont pas l’air emballés par celle-ci, chez nous.

Arriver à bénéficier de tout cela, c’est une activité à plein temps: on attend une aide à l’obtention des aides!…

